Vorläufiges amtliches Endergebnis: Freie Wähler sind zweitstärkste Kraft in Bayern. Mit 15,8 Prozent legen die Freien Wähler deutlich zu. Die CSU kommt auf 37,0 Prozent. Die Grünen verschlechterten sich deutlich und erhalten noch 14,4 Prozent der Stimmen. Ebenfalls stark gewinnen kann die AfD, sie erreichte 14,6 Prozent. Die SPD verschlechtert sich erneut und kommt nur auf 8,4 Prozent. Die FDP schafft den Wiedereinzug in den Landtag mit 3,0 Prozent nicht. Zum Liveblog

Reportage aus Landshut: Aiwanger holt erstes Direktmandat für die Freien Wähler (SZ Plus)

Kommentar: In der CSU hat sich gewaltiger Ärger über die Freien Wähler aufgestaut (SZ Plus)

Datenanalyse zur Wahl: So hat Bayern gewählt (SZ Plus)

Analyse zu Wahlen in Bayern und Hessen: Deutschland rückt nach rechts. In Bayern hat sich die AfD deutlich verbessert - sie ist damit drittstärkste Kraft. Ähnlich ist es in Hessen. Damit bestätigt sich der Trend, der sich seit einiger Zeit schon im Bund und vor allem im Osten Deutschlands zeigt. Die Parteien der Ampelregierung werden hingegen von den Wählern abgestraft. Zum Artikel (SZ Plus)

Was die Wahl für die Bundesregierung bedeutet: Eine bittere Botschaft für die Ampel (SZ Plus)

"Anne Will" zu den Landtagswahlen: Sie streiten sich darüber, nicht immer zu streiten (SZ Plus)

Zwei historisch schlechte Ergebnisse erschüttern die SPD. Das Ergebnis der SPD in Hessen ist für Spitzenkandidatin Faeser brutal, in Bayern kommt die SPD gerade mal auf 8 Prozent. Die Bundes-SPD versteht das Ergebnis auch als Zwischenzeugnis für die Bundesregierung und zieht ihre Lehren daraus: Die Ampel müsse sich mehr und besser um die Alltagssorgen der Menschen kümmern und zudem weniger streiten, so der Tenor im Willy-Brand-Haus. Zum Artikel

Wer in Hessen wen gewählt hat. Die CDU hat die Landtagswahl in Hessen mit 34,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Zweitstärkste Kraft wird die AfD mit 18,4 Prozent. Grüne und SPD büßen im Vergleich zur Wahl 2018 weiter Stimmen ein. Die AfD schneidet vor allem bei Männern gut ab, die CDU kann vor allem bei den älteren Wählern punkten. Zum Artikel

Landtagswahl in Hessen: Die CDU hat nicht nur von ihrem eigenen Wahlkampf profitiert

Angriff auf Israel

Israels Luftwaffe bombardiert weiter Ziele im Gazastreifen. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte mit. Die Zahl der Toten steigt in Israel auf mehr als 700, mindestens 2200 Menschen wurden verletzt. Einsatzkräfte finden allein auf einem Festival-Gelände in der Negev-Wüste mindestens 260 Leichen. Zum Liveblog

Biden muss seine außenpolitischen Prioritäten verschieben. Der US-Präsident wähnte den Nahen Osten auf dem Weg zur Entspannung. Der Angriff der Hamas auf Israel ändert nun alles. Bisher lag Bidens außenpolitische Priorität darin, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Der US-Präsident hat jedoch Mühe, in seinem eigenen Land eine Mehrheit für seinen Kurs zu finden. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien ist gestoppt. Israel, Saudi-Arabien und die USA standen kurz davor, ein neues Friedensabkommen im Nahen Osten zu schließen - ein Vertrag über die Anerkennung des jüdischen Staates durch Riad. Mit dem brutalen Angriff der Hamas ist die Hoffnung zunichte geworden. Zum Artikel

Israels Präsident beschuldigt Iran (SZ Plus)