Aufholjagd der Grünen in Stuttgart Özdemir hat laut ersten Zahlen gute Chancen, Kretschmann als Ministerpräsident nachzufolgen. Seine Grünen haben demnach einen kleinen Vorsprung vor der CDU von Hagel. Die AfD wird drittstärkste Kraft. SPD, FDP und Linke müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Kommunalwahl in München - Wer wird Oberbürgermeister? Mehr als eine Million Menschen durften in München an diesem Sonntag über den künftigen Oberbürgermeister, den Stadtrat und die Bezirksausschüsse entscheiden. Zum Liveblog

Kampf um die Nachfolge in Iran: Die Revolutionsgarde strebt zur Macht. Eigentlich hat die Islamische Republik eine familiäre Erbfolge immer abgelehnt, dennoch soll Modschtaba Chamenei offenbar seinem Vater als Oberster Führer der Nation folgen. Auf ihn drängte in den vergangenen Tagen vor allem die wichtige Revolutionsgarde. Zum Artikel

Zoll kontrolliert Tank-Touristen Wegen niedrigerer Spritpreise gibt es an manchen Tankstellen in Polen und Tschechien bereits Warteschlangen. An den Landesgrenzen werden deshalb Tank-Touristen aus Brandenburg, Sachsen und Bayern kontrolliert. Zum Artikel

Öffentlich-Rechtliche: Schweizer stimmen offenbar gegen Senkung des Rundfunkbeitrags. In der Schweiz ist eine Volksabstimmung über die Reduzierung des Rundfunkbeitrags offenbar deutlich gescheitert. 62 Prozent der Stimmberechtigten lehnen die Initiative der rechtspopulistischen SVP laut einer ersten Hochrechnung ab. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war