"Eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin": Christine Lambrecht (SPD) hat die großen Erwartungen an sie in ihrem Amt nicht erfüllt.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Lambrecht offenbar vor Rücktritt. Angesichts der heftigen Kritik nach Problemen und Pannen hat die Verteidigungsministerin Kanzler Scholz wohl bereits informiert, dass sie auf ihr Amt verzichten und in der kommenden Woche offiziell zurücktreten will. Der Regierungschef muss nun schnell einen Ersatz finden. Zum Artikel

Scholz muss sich in der Panzer-Frage bald festlegen. Am kommenden Freitag treffen sich Verbündete der Ukraine unter Führung der USA in Ramstein. Dann muss sich der Bundeskanzler entscheiden, ob er Polens Lieferung von Leopard-2-Panzern zustimmt. In der Koalition wächst der Druck, das bisher größte Tabu zu brechen und Kiew eigene Leopard-Kampfpanzer zu schicken. Zum Artikel (SZ Plus)

Tausende Menschen bei Kundgebung in Lützerath erwartet. Auch die schwedische Klimaaktivistin Thunberg will an diesem Samstag gegen den Abriss des Dorfes zur Braunkohleförderung demonstrieren. In den Häusern in Lützerath sind inzwischen keine Protestierenden mehr, im Tunnel unter dem Ort harren aber noch immer zwei Aktivisten aus. Zum Artikel

Brasilianische Generalstaatsanwaltschaft will gegen Bolsonaro ermitteln. Nach dem Sturm radikaler Anhänger auf das Regierungsviertel in Brasília soll die Rolle des Ex-Präsidenten geprüft werden. Aus Furcht vor erneuten Aktionen radikaler Bolsonaro-Anhänger werden die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt verschärft. Zum Artikel

Israels rechts-religiöse Regierung plant radikalen Umbau des Justizsystems. Schon zwei Wochen nach Amtsantritt stellt der Justizminister Reformpläne vor. Die Entwürfe sehen vor, dass die Regierung die Kontrolle über das Oberste Gericht übernimmt. Juristen wehren sich und die Opposition ruft zu Protesten auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Campact präsentiert Gesetzesvorschlag zur Finanzierung parteinaher Stiftungen. Die AfD klagt vor dem Bundesverfassungsgericht, um der Desiderius-Erasmus-Stiftung Fördermillionen zu sichern. Nun will die Bürgerorganisation Campact eine Debatte zum Parteienstiftungsgesetz anstoßen. Voraussetzung für eine Förderung solle die "jederzeit aktive Unterstützung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, insbesondere unter Beachtung der Würde des Menschen und der Gleichberechtigung" sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland feiert Auftaktsieg bei Handball-WM. Die deutschen Handballer gewinnen gegen Katar, richtig zufrieden ist die Mannschaft aber nicht. Denn nach einem guten Start verpasst sie es, das Spiel früh zu entscheiden. Sorgen bereitet die Verletzung des Torhüters Wolff, der Deutsche Handballbund gibt aber Entwarnung. Am Sonntag könnten sich die deutschen Handballer gegen Serbien den Einzug ins Viertelfinale sichern. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: