MEINUNG Trumps Einsatz von Soldaten gegen die eigenen Bürger ist ein Schritt Richtung Autokratie (SZ Plus)

Tote und Verletzte nach Luftangriff auf Charkiw. Russland greift die ostukrainische Stadt mit Drohnen an. Den Behörden zufolge werden zwei Menschen getötet und 37 weitere verletzt. Bei dem Angriff seien Wohnhäuser getroffen worden. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Deutscher Nato-General fordert Rückkehr zur Wehrpflicht – Kritik an SPD-Haltung. Christian Badia hält angesichts des zusätzlichen Bedarfs von bis zu 60 000 Bundeswehr-Soldaten und Zehntausenden Reservisten eine Rückkehr der Wehrpflicht für erforderlich. Er kritisiert SPD-Fraktionschef Miersch, der darüber nicht diskutieren will. Diese Weigerung passe nicht zur weltpolitischen Lage. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Toten nach Amoklauf steigt auf elf. Bei der Tat in Graz erschießt der 21-jährige Täter neun Menschen und sich selbst. Am Abend erliegt dann eine Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Derweil geht die Suche nach dem Motiv weiter. Zum Artikel

Exklusiv Studie zur grünen Regierungsbeteiligung: „Es fehlte an Beziehungsarbeit“. Eine 92-seitige von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebene Studie, die der SZ vorliegt, bilanziert die Arbeit der Grünen in der Ampel und schlägt Lehren aus den Fehlern vor. Streit in der Koalition war dabei nur ein Teil des Problems. Auch die unklare Rollenverteilung in der Partei bremste demzufolge die Grünen aus. Zum Artikel

Exklusiv Gesundheitsministerin Warken hält Bericht über Masken-Affäre unter Verschluss. Union und SPD haben sich darauf verständigt, den vollständigen Untersuchungsbericht über die Masken-Beschaffung in der Corona-Zeit vorerst nicht anzufordern. Doch das sehen nicht alle Sozialdemokraten ein – und die Opposition erst recht nicht. Zum Artikel

Argentinien: Haftstrafe für Ex-Präsidentin Kirchner. Cristina Kirchner war lange eine der wichtigsten politischen Figuren Argentiniens. Jetzt hat das Oberste Gericht ein umstrittenes Urteil gegen sie bestätigt: sechs Jahre Haft. Die Gegner der Ex-Präsidentin jubeln – und ihre Anhänger blockieren aus Protest die Straßen in Buenos Aires. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen