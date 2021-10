Als Handmaids verkleidete Frauen protestieren beim "Women's March for our Rights" in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Überall im Land hatten Menschen gegen das texanische Abtreibungsgesetz demonstriert.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

US-Gericht stoppt extrem strenges Abtreibungsgesetz in Texas. Seit Anfang September waren die meisten Schwangerschaftsabbrüche untersagt, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt wird. Das kann schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall sein, wenn viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Ein Gericht urteilt nun, mit dem Gesetz seien Frauen unrechtmäßig daran gehindert worden, Kontrolle über ihr Leben auszuüben. Die Entscheidung ist ein großer Sieg für die US-Regierung, die Texas wegen des Gesetzes verklagt hatte. Allerdings ist davon auszugehen, dass die republikanische Regierung in Texas die Entscheidung des Gerichts anfechten wird. Zum Artikel

Weltgesundheitsorganisation empfiehlt erstmals Malaria-Impfstoff für Kinder. Das Vakzin RTS,S soll an Kinder in Afrika südlich der Sahara und in anderen Malaria-Regionen verabreicht werden. Dies sei ein "historischer Moment" im Kampf gegen die Infektionskrankheit, sagt WHO-Direktor Ghebreyesus. Jährlich könnten nun Zehntausende Kinderleben gerettet werden. Unter jungen Geimpften sind nach WHO-Angaben bei Tests tödliche Krankheitsverläufe um 30 Prozent zurückgegangen. Zum Artikel

Österreichs Kanzler Kurz schließt Rücktritt aus. Nach einer Razzia der Staatsanwaltschaft im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale gerät Österreichs Kanzler immer stärker unter Druck - streitet im Fernsehen aber alle Anschuldigungen ab. Es gebe überhaupt kein Indiz dafür, dass er persönlich zum Beispiel in die Beauftragung für ihn günstiger Meinungsumfragen oder in das Schalten von Inseraten verwickelt sei. Zum Artikel

EXKLUSIV In deutschen Wäldern darf fast überall Holz geschlagen werden - trotz Schutzgebieten. Obwohl zwei Drittel der Waldfläche Deutschlands unter Schutz stehen, ist Holzeinschlag nur in 2,8 Prozent der Wälder komplett verboten. Das ist das Ergebnis eines Berichts der Umweltorganisation Greenpeace. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 sah vor, dass sich der Wald bis zum Jahr 2020 auf fünf Prozent seiner Gesamtfläche "natürlich" entwickeln dürfe. Die EU geht noch weiter und will, dass 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 geschützt werden - zehn Prozent sogar streng, insbesondere artenreiche Gebiete wie Wälder. Zum Artikel (SZ Plus)

Mutmaßliche IS-Frauen nach Deutschland zurückgebracht. Die Bundesregierung lässt acht Frauen aus Syrien einfliegen, die sich vor einigen Jahren der Terrormiliz "Islamischer Staat" angeschlossen haben sollen. Die meisten Rückkehrerinnen werden Außenminister Maas zufolge nach der Landung inhaftiert. Zum Artikel

Ehemaliger KZ-Wachmann muss sich vor Gericht verantworten. Jahrzehntelang lebte Josef S. unbehelligt, von diesem Donnerstag an steht der Hundertjährige in Brandenburg an der Havel vor Gericht. Der ehemalige Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen bei Berlin wird der Beihilfe zu 3518 Morden angeklagt. Das liegt auch an einem Urteil des Bundesgerichtshofs von 2016: Demnach können auch diejenigen Beihilfe zum Mord geleistet haben, die in den Massenmord der Nazis "nur" eingebunden waren - etwa als Aufseher. Zum Artikel (SZ Plus)

Spanien zieht ins Finale der Nations League ein. Im Halbfinale gibt sich Fußball-Europameister Italien mit 1:2 geschlagen. Eine Hälfte lang spielt das Team von Trainer Mancini in Unterzahl, nachdem Kapitän Bonucci in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte sieht. Torres erzielt beide Tore für Spanien, Pellegrini trifft für Italien. Im Finale am Sonntag trifft Spanien auf Belgien oder Frankreich, die sich im zweiten Halbfinale am Donnerstag in Turin gegenüberstehen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Bundestagswahl

Die Union ist kopflos. Selten erschienen CDU und CSU so ohne Kurs wie in diesen Tagen. Die Vorsitzenden Laschet und Söder haben zwar einiges zu sagen, aber ihre Botschaften könnten unterschiedlicher kaum sein. Als bekannt wird, dass SPD, Grüne und FDP miteinander sondieren wollen, schreibt der CDU-Chef eine Regierungsbeteiligung noch nicht ab und sagt: "Wir stehen auch zu weiteren Gesprächen bereit." Ganz anders sieht es Söder: Es gehe jetzt darum, "die Realitäten anzuerkennen". Die Union werde nicht vor der Tür darauf warten, dass sie doch "noch einmal reingerufen wird". Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Die Seepferdchen-Girlande. Wissenschaftliche Namen für Tiere sind langweilig? Von wegen - vor allem, seit sie nicht mehr ausschließlich von alten Professoren mit Rauschebärten erfunden werden. Zum Artikel