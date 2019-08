10. August 2019, 09:20 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Für Scheuer wird es brenzlig. Die Grünen werfen dem Verkehrsminister vor, die Aufklärung des Mautdebakels zu behindern - und drohen mit einem Untersuchungsausschuss. Die Einzelheiten

Scholz will noch mehr Steuerzahler beim Soli entlasten. Von 2021 an soll der Solidaritätszuschlag für etwa 90 Prozent der Steuerzahler ohnehin ganz abgeschafft werden. Laut Medienberichten will der Finanzminister nun noch einen Schritt weitergehen.

Ibiza-Affäre: Strache wirft Ex-Kanzler Kurz Wortbruch vor. Der ÖVP-Politiker habe "zugesichert", dass er die rechtskonservative Regierung weiterführen werde, sollte Strache als Vizekanzler zurücktreten. Das sagt der FPÖ-Politiker in seinem ersten TV-Interview nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Zur Meldung

Tote bei Unfall auf russischem Militärgelände - Meldung über erhöhte Radioaktivität. Bei einem missglückten Probelauf eines Raketenmotors des russischen Militärs sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Dabei wurde offenbar auch Radioaktivität freigesetzt - eine entsprechende Stellungnahme wurde allerdings gelöscht. Die Details

Schütze von El Paso wollte Mexikaner töten. Nach dem Angriff in dem Walmart sei der 21-Jährige mit erhobenen Händen aus einem Fahrzeug aufgetaucht und habe den Beamten gesagt: "Ich bin der Schütze." Zur Nachricht

Taifun wütet in China: Eine Million Menschen in Sicherheit gebracht. Die chinesischen Behörden hatten für den Wirbelsturm die höchste Warnstufe herausgegeben - nun trifft das Unwetter auf das Festland. Auch das Disneyland in Shanghai muss schließen.

Was wichtig wird

Neue Proteste in Moskau angekündigt. Zugelassen ist eine Demonstration für 100 000 Menschen, die für faire und freie Wahlen protestieren wollen. Bereits an den vergangenen beiden Wochenenden hatten Proteste in der russischen Hauptstadt stattgefunden. Mehr als 2000 Demonstranten wurden dabei festgenommen.

Auch in Hongkong Proteste geplant. Die dortige Protestbewegung will ebenfalls erneut auf die Straße gehen. In der Finanzmetropole gibt es seit Wochen immer wieder Protestmärsche mit Hundertausenden Teilnehmern. Die Demonstranten protestieren gegen die Regierungschefin Carrie Lam und den Einfluss Chinas in der Sonderwirtschaftszone.

100. Jahrestag der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung. Am 31. Juli 1919 beschloss die Nationalversammlung die Weimarer Reichsverfassung. Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) unterzeichnete diese am 11. August im thüringischen Schwarzburg. Am Sonntag findet dort ein Verfassungsfest mit Familienministerin Franziska Giffey statt.

Frühstücksflocke

"Sogar die Ministranten von Sankt Bernhard machen das." Am Samstag sollte in Fürstenfeldbruck ein kleines Beer-Pong-Turnier stattfinden - doch die Stadt verweigert die Genehmigung. Die Begründung: Die Veranstaltung fördere "den übermäßigen Alkoholkonsum." Andere halten das Spiel hingegen für einen halbwegs seriösen Sport. Zur Meldung von Florian J. Haamann