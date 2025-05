Schuster: „Wir müssten uns fragen, ob wir jüdische Menschen zur Auswanderung auffordern müssen.“ Der Präsident des Zentralrates der Juden, blickt mit Sorge auf das Erstarken der AfD im Bund. Sollte die rechtsextreme Partei einmal in Regierungsverantwortung kommen, wäre dies seiner Meinung nach unvereinbar mit jüdischem Leben in Deutschland. Zum Interview (SZ Plus)

Kriegsende in München und Dachau: „Ich denke daran, was er litt, und kann meine Tränen nicht zurückhalten.“ Mit der offiziellen Kapitulation in Berlin ist die Nazi-Herrschaft in ganz Deutschland vorbei – doch nicht der Schmerz der Befreiten, die ihre Gefangenschaft in den Lagern überlebt haben. Zum historischen Ticker (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Kein Papst im ersten Durchgang - Konklave geht weiter. Nach einem ergebnislosen ersten Wahlgang suchen die 133 wahlberechtigten Kardinäle in Rom weiter nach einem neuen Papst. Für diesen Donnerstag sind bis zu vier Wahlgänge vorgesehen. Zum Liveblog

US-Notenbank hält den Leitzins unverändert hoch. Der Chef der US-Notenbank Powell belässt den Leitzins bei 4,25 bis 4,5 Prozent und widersteht damit dem Druck von Trump, der auf niedrigere Zinsen drängt. Die Fed begründet diesen Schritt unter anderem mit den soliden Nachrichten vom Arbeitsmarkt. Zum Artikel

Tusk kritisiert Merz' Pläne zur Eindämmung der irregulären Migration. Bundeskanzler Merz hatte im Wahlkampf verschärfte Grenzkontrollen sowie Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen angekündigt. Der polnische Präsident fordert bei Merz' Antrittsbesuch in Warschau, dass es Absprachen geben müsse. Polen werde nicht akzeptieren, dass Deutschland Migrantengruppen nach Polen schickt. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zur neuen Bundesregierung: Minister Klingbeil, Hubig und Bas benennen erste Projekte

EXKLUSIV Deutsches Rotes Kreuz drängt auf Reform der Rettungsdienste. Die Anzahl der rettungsdienstlichen Einsätze ist zwischen 2001 und 2022 von gut acht auf mehr als 14 Millionen drastisch gestiegen. Nun könnten neue Aufgaben auf die Rettungsdienste zukommen. Die neue Bundesregierung will die Reaktionsfähigkeit in Krisen stärken und dürfte künftig mehr Kapazitäten auch für größere Lagen fordern. Das Rote Kreuz fordert eine Reform der Finanzierung und der Kompetenzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Paris folgt Inter ins Finale. PSG gewinnt nach dem 1:0 im Halbfinal-Hinspiel auch das Rückspiel gegen Arsenal souverän mit 2:1. Torwart Donnarumma muss nur in der Anfangsphase glänzen, dann kontrolliert sein Team die Partie – und kann in München erstmals den Henkelpokal holen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen