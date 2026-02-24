Kreml räumt ein: Kriegsziele „bisher nicht erreicht“. Die „militärische Spezialoperation“ gehe deshalb weiter, sagt Kremlsprecher Peskow. Es ist eine nicht alltägliche Äußerung aus Moskau. Laut dem ukrainischen Onlineportal Kyiv Independent unterstreiche das Eingeständnis die Diskrepanz zwischen der anfänglichen Erwartung des Kreml an einen schnellen Sieg und der aktuellen Lage. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Europa verspricht Hilfe, kann aber nicht liefern. Am vierten Jahrestag des russischen Großangriffs auf die Ukraine reisen die EU-Spitzen nach Kiew und bringen lediglich solidarische Worte mit. Ungarn blockiert sowohl einen 90-Milliarden-Euro-Hilfskredit der EU für die Ukraine als auch das 20. Sanktionspaket gegen Russland. Zum Artikel

Die Ukraine schlägt zurück - aber wie lange noch? Russland behauptet, entlang der gesamten Front vorzurücken. Doch in den Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk verliert Putins Armee Territorium. Die Lage ist anders, als Moskau sie darstellt. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Verdi legt am Freitag und Samstag Busse und Bahnen lahm. Die Gewerkschaft will mit einem zweitägigen Streik kürzere Schichten und Arbeitszeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit erreichen. Erneut dürften große Teile des Nahverkehrs ausfallen. Wie umfangreich in einzelnen Bundesländern gestreikt wird, teilen die Verdi-Landesbezirke noch mit. Zum Artikel

MEINUNG Streik im öffentlichen Nahverkehr: Verdi sollte alles für eine akzeptable Einigung tun

Heiner Wilmer ist neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz. Der Bischof aus Hildesheim wird der Nachfolger von Georg Bätzing. Er gilt als Vermittler zwischen Reformern und Konservativen mit guten Kontakten nach Rom. Bundesweit profilierte er sich zuletzt mit gesellschaftspolitischen Stellungnahmen, etwa zu Demokratie, Sozialstaat und Klimaschutz. Zum Artikel

Süssmuth mit Trauerstaatsakt im Bundestag geehrt. Die ehemalige Bundestagspräsidentin und Frauenministerin kämpfte für Gleichberechtigung und Parität in Parlamenten und setzte sich für kontroverse Themen wie die Fristenregelung bei Abtreibungen ein. Kanzler Merz würdigt Süssmuth als „ziemlich unbequem“ und ihrer Zeit voraus. Zum Artikel

Bahn tauscht Projektleiter von Stuttgart 21 aus. Olaf Drescher geht laut Deutscher Bahn in den Ruhestand. Nun soll der langjährige Bahn-Manager und frühere Digitalisierungs-Vorstand bei der DB Infrago, Klaus Müller, seinen Job übernehmen. Es ist der sechste Wechsel an der Spitze des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. Der neue Eröffnungstermin ist ungewiss. Zum Artikel

Deutscher NFL-Star St. Brown spielt mit Detroit Lions in München. Die NFL kehrt in diesem Jahr nach München zurück. Der Gegner der Lions sowie das Datum und der Kickoff werden bekanntgegeben, wenn der vollständige NFL-Spielplan für 2026 im Frühjahr veröffentlicht wird. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages