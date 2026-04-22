Reiche muss Wachstumsprognose wegen des Iran-Kriegs deutlich senken. Statt mit Wachstumsraten von 1,0 für 2026 und 1,3 Prozent für 2027 rechnet die CDU-Wirtschaftsministerin nur noch mit Zuwächsen von 0,5 und 0,9 Prozent. Zugleich dürften die Verbraucherpreise mit 2,7 und 2,8 Prozent wieder spürbar stärker steigen. Neue Milliardenlöcher im Haushalt drohen. Zum Artikel

Pistorius präsentiert die erste Militärstrategie der Bundesrepublik. Der Verteidigungsminister betont angesichts der verschärften Sicherheitslage, insbesondere durch Russland, die Notwendigkeit schnellerer Einsatzbereitschaft. Geplant ist ein deutlicher Personalaufbau auf bis zu 260 000 aktive Soldaten sowie eine stärkere Reserve. Zudem setzt die Strategie auf Modernisierung, Bürokratieabbau und technologische Überlegenheit. Zum Artikel

MEINUNG Die neue Militärstrategie von Pistorius beruhigt nur Optimisten

Orbán gibt Blockade von 90-Milliarden-Euro-Paket für Ukraine auf. Legt bis morgen Nachmittag kein EU-Land Widerspruch ein, ist der Kredit beschlossen. Zudem sind weitere Sanktionen gegen Russland vorgesehen. Nachdem der ungarische Premierminister vor eineinhalb Wochen abgewählt wurde, hat sich abgezeichnet, dass er seinen Widerstand aufgibt. Von den EU-Finanzhilfen in Höhe von 90 Milliarden Euro sind 60 Milliarden für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. Zum Liveblog

Speicherung von IP-Adressen: Koalition verschärft Kampf gegen Internetkriminalität. Der Gesetzentwurf führt eine Sicherungsanordnung ein, mit der Behörden Telekommunikationsanbieter zur befristeten Datensicherung verpflichten können. Justizministerin Hubig und Innenminister Dobrindt erachten die Neuregelung als notwendig im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Online-Betrug. Die Gewerkschaft der Polizei und der Deutsche Richterbund loben das Vorhaben. Zum Artikel

Steigende Abgabenlast bremst Arbeitsanreize unter Kanzler Merz. Mit Abgaben in der Höhe von 49,3 Prozent auf Arbeitskosten liegt Deutschland auf Platz zwei im internationalen Vergleich - und bietet damit ungünstigere Arbeitsbedingungen als fast alle anderen Industrieländer. Zurückzuführen ist die höhere Belastung unter anderem auf die gestiegenen Beitragssätze zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie den Wegfall der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie. Zum Artikel

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