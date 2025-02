Viele Unternehmen investieren nicht mehr und vertiefen damit die Wirtschaftskrise. Einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zufolge hat jeder vierte Betrieb aus den Bereichen Industrie und unternehmensnahe Dienstleistungen zuletzt nicht mehr in Maschinen und Anlagen investiert. Grund dafür: Ungewissheit. BDI-Chef Leibinger fordert „klare Bekenntnisse aller Parteien zu einer investitionsfreundlicheren Politik“. Staatliche Vorschriften müssten abgebaut oder vereinfacht werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu nennt Frist für Geiselfreilassung und droht mit Ende der Waffenruhe. Sollten die verschleppten Israelis nicht bis Samstagmittag freikommen, werde der Waffenstillstand enden, sagt Israels Premier. Zuvor hatte bereits US-Präsident Trump der Hamas gedroht. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Studie: Jede zweite erwerbstätige Frau ohne Existenzsicherung. 53 Prozent der arbeitenden Frauen sind für Lebensphasen, in denen sie nicht erwerbstätig sind, etwa Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Ruhestand, nicht abgesichert. Das geht aus einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds hervor. Zu den Gründen zählt, dass Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt sind und weniger verdienen als Männer. Zum Artikel

Ein Toter und 25 Verletzte bei schwerem Zugunglück. In Hamburg stößt ein ICE an einem halbbeschrankten Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammen. Sechs Menschen werden mittelschwer verletzt und 19 leicht, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilt. Bei dem Todesopfer handele es sich um einen 55-jährigen Fahrgast des Zuges. Die Aufräumarbeiten dauern an. Zum Artikel

Trump und Musk machen Stimmung gegen Richter. Musk spricht von einer „richterlichen Diktatur“, „hochpolitische Richter“ wollten ihn stoppen und verlangsamen, schreibt der US-Präsident. Sein Vizepräsident wirft den Gerichten vor, zu „illegalen“ Mitteln zu greifen. Anlass für die Stimmungsmache gegen die Justiz sind mehrere Urteile gegen das forsche Vorgehen der Trump-Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Champions League: Borussia Dortmund gewinnt erstes Play-off-Spiel. Drei Tage nach dem misslungenen Debüt des Trainers Kovac gewinnen die Dortmunder ihr Hinspiel bei Sporting Lissabon mit 3:0. Die Chancen stehen nun ausgesprochen gut für das Rückspiel nächste Woche in Dortmund und damit für den Einzug ins Achtelfinale. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles Wichtige zur Bundestagswahl

Hubert Aiwanger und der Traum vom Bundestag. Das ländliche Bayern ist Aiwangers Lebensraum, aber nicht die Grenze seiner Ambitionen. Er will seine Freien Wähler in den Bundestag führen. Daran scheint nur kaum noch jemand zu glauben. Außer ihm. Zum Artikel (SZ Plus)

TV-Kritik zu „Maischberger“: Bayerns Wirtschaftsminister verteidigt Superreiche gegen Abschaffungsfantasien von Gregor Gysi (SZ Plus)

Fragen zur Wahl? Der KI-Assistent der SZ antwortet. Was versprechen die Parteien in der Familien- oder Klimapolitik? Wie wirkt sich die Wahlrechtsreform aus? Was bedeuten die Pläne der Parteien für Ihren Geldbeutel? Ganz gleich, was Sie zur Bundestagswahl wissen möchten – fragen Sie den KI-Wahlassistenten der SZ! Zum KI-Wahlassistenten (SZ Plus)

Scholz besucht München – OB Reiter bleibt demonstrativ fern. „Es wäre ein bisschen scheinheilig, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, wählt den Olaf“, erklärt Reiter. Im vorigen Jahr hatte er mehrmals angezweifelt, ob Scholz bei der anstehenden Bundestagswahl der beste Kanzlerkandidat für die SPD sei. Zum Artikel