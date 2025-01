Zollstreit zwischen USA und Kolumbien wegen Abschiebungen beendet. Nachdem der kolumbianische Präsident Petro zwei US-Militärflugzeugen mit abgeschobenen Kolumbianern die Landung untersagt hatte, drohte US-Präsident Trump mit hohen Strafzöllen. Nun habe die kolumbianische Regierung allen Bedingungen Trumps zugestimmt, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Zum Artikel (SZ Plus)

Weißes Haus: Waffenruhe in Libanon um drei Wochen verlängert. Zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und dem israelischen Militär sollen die Waffen nach Angaben der US-Regierung bis zum 18. Februar schweigen. Eine israelische Geisel im Gazastreifen, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, soll nach Angaben des Vermittlerstaats Katar in Kürze freikommen. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Berichte: FDP will Ausreisepflichtigen Sozialleistungen streichen. Die Liberalen fordern in einem Papier tiefgreifende Maßnahmen in der Asylpolitik. Das geht aus einem Entwurf hervor, der unter anderem dem Spiegel und der Bild-Zeitung vorliegt. Der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigen soll ausgesetzt werden, außerdem will die Partei Ausreisezentren an Flughäfen einrichten. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Erneut Unterseekabel in der Ostsee beschädigt. Betroffen ist ein Glasfaserkabel des lettischen Rundfunks, das nach Schweden führt. In den vergangenen Wochen gab es mehrfach Sabotageaktionen, hinter denen Russland vermutet wird. Schwedische Behörden haben ein Schiff beschlagnahmt und ermitteln wegen mutmaßlicher „schwerer Sabotage“. Zum Artikel

Aufarbeitung der Corona-Zeit in Deutschland stockt. Fünf Jahre nach Beginn der Pandemie versprechen die Parteien, die Corona-Politik aufzuarbeiten. Über die Art und Weise sind sie sich aber uneins: AfD, FDP und BSW fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die SPD will einen Bürgerrat. Union, Grüne und Linke halten eine Enquete-Kommission für sinnvoll. Ein Blick in andere Länder zeigt, dass Deutschland bei der Aufarbeitung hinterherhinkt. Zum Artikel (SZ Plus)

80 Jahre Auschwitz-Befreiung

Friedmann: Jüdisches Leben so gefährdet wie seit Jahrzehnten nicht. 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz stellt der Publizist die Frage nach der Verantwortung. Rechtsextremismus und Islamismus gefährdeten jüdisches Leben, der Rechtsstaat sei aber nicht konsequent genug. Er fragt sich, ob es ein Fehler gewesen sei, Deutschland zu vertrauen. Zum Gastbeitrag (SZ Plus)

Überparteiliche Reise nach Auschwitz. Am Montag wird in der Gedenkstätte an die Befreiung des Lagers durch die Rote Armee erinnert. Aus mehr als 40 Staaten reisen Vertreter an – unter ihnen Präsidenten, Könige und Regierungschefs. Aus Deutschland kommt eine besonders hochkarätige Delegation. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen