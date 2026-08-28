König Harald V. ist tot. Der König von Norwegen starb im Alter von 89 Jahren. Zuvor war er aufgrund einer hämolytischen Anämie ins Krankenhaus gebracht worden. Neuer König ist Haralds Sohn Haakon. Seine Ehefrau Mette-Marit, bisherige Kronprinzessin, ist neue Königin von Norwegen. Zum Nachruf

Höcke scheitert mit Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsident Voigt. Anlass für den Misstrauensantrag war die Aberkennung des Doktortitels für Voigt durch die TU Chemnitz, die kürzlich auch Voigts Widerspruch abgewiesen hatte. Es ist bereits das zweite Misstrauensvotum, das Höcke gegen Voigt angestrengt hat. Weitere könnten folgen. Zum Artikel

Vierköpfige deutsche Familie nach Sturzflut in Nepal gerettet. Die Familie aus dem Berchtesgadener Land war auf einer Trekking-Tour und konnte mit dem Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. Von vier weiteren deutschen Pilgern fehlt jede Spur. Die Bundesregierung geht von einer niedrigen, zweistelligen Zahl deutscher Vermisster aus. Zum Artikel

„Nato 3.0“: USA verschicken Fragebogen an Bündnispartner. Die USA erwarten von den Nato-Verbündeten Klarheit über deren Positionierung zu verteidigungspolitischen Anliegen. Unter „Nato 3.0“ versteht die US-Regierung ein Modell, bei dem die europäischen Verbündeten die Hauptverantwortung für die konventionelle Verteidigung Europas übernehmen und den überwiegenden Teil der benötigten Streitkräfte stellen. Zum Artikel

Unwetter verursacht Schäden in Baden-Württemberg. Gewitter und Regen haben in Baden-Württemberg für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten gesorgt. In der Schweiz wurden 40 Menschen durch Hagel verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Unwetter in weiten Teilen des Landes. Zum Artikel

Berlin wird nach Hackerangriff erpresst. Hacker sind ins Datennetz der Berliner Verwaltung eingedrungen. Jetzt gibt es einen Erpressungsversuch. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigt an, nicht darauf eingehen zu wollen. Die Opposition fordert Aufklärung. Zum Artikel

BND schleuste Agenten in Eichmann-Prozess. Der BND hat 1961 einen Agenten in den Eichmann-Prozess eingeschleust, der vor allem eine Aufgabe hatte: Adenauers Kanzleramtschef Hans Globke und andere NS-Kollaborateure aus dem Verfahren herauszuhalten. Zum Artikel

Cold Case: Lebenslang für Mord an US-Touristin. Ein 81-Jähriger ist als Mörder der US-Touristin Amy Lopez verurteilt worden. Der Fall konnte nach mehr als 30 Jahren durch neue DNA-Analyse-Techniken aufgeklärt werden. Der Täter war im Februar im Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen worden. Zum Artikel

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