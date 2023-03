SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Ampelkoalition einigt sich bei zentralen Streitfragen. Schnellerer Autobahnbau, mehr Geld für die Schienen und kein striktes Gasheizungsverbot mehr: Nach fast 30 Stunden Beratungen verkünden die Spitzen von SPD, Grünen und FDP Kompromisse beim Klimaschutz und in der Verkehrspolitik. Zum Artikel

König Charles III. kommt nach Deutschland. Die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle geht für den britischen Monarchen nach Berlin, Brandenburg und Hamburg. Als erster Staatsgast überhaupt wird er am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier und seine Frau begleiten Charles und dessen Gemahlin Camilla bis Freitag durch ihr Programm. Zum Artikel

USA schränken Atomwaffen-Kooperation mit Russland ein. Washington teilt keine Daten über sein nukleares Waffenarsenal mehr mit Moskau, nachdem Präsident Putin das Rüstungskontrollabkommen "New Start" ausgesetzt hat. Die Ukraine appelliert an russische Bürgerinnen und Bürger, keine verschleppten Kinder zu adoptieren. Russland wirft den USA Sabotage bei Nord-Stream-Ermittlungen vor. Zum Ukraine-Liveblog

Großer Zapfenstreich für Ex-Verteidigungsministerin Lambrecht. Kanzler Scholz schafft es gerade noch rechtzeitig: Nach turbulenten Koalitionstagen wird die im Januar zurückgetretene Verteidigungsministerin würdig verabschiedet. Zum Artikel (SZ Plus)

Seniorinnen klagen gegen Schweizer Klimapolitik. Gerade ihr hohes Alter könnte den Aktivistinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zum Erfolg verhelfen. Ältere leiden unter den Hitzewellen des Klimawandels stärker als junge Menschen. Damit erfüllen sie das Kriterium, von den beklagten Umständen "besonders" betroffen zu sein. Zum Artikel

Immer mehr Flüchtlinge sind auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Zahl der Menschen, die per Boot nach Südeuropa zu gelangen versuchen, steigt dramatisch. In den vergangenen fünf Tagen kamen so viele Menschen wie 2022 im gesamten ersten Quartal. Italien bittet die anderen EU-Staaten um Hilfe. Zum Artikel

DFB-Elf verliert gegen Belgien. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gerät nach einem frühem Rückstand an ihre Grenzen. Die Treffer von Füllkrug und Gnabry kommen zu spät, am Ende steht es 2:3. Die Erkenntnisse aus der Niederlage gegen Belgien und dem Sieg gegen Peru am Samstag sind wegen des improvisierten Kaders eher gering. 14 Monate vor der Heim-EM ist von Euphorie wenig zu spüren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen