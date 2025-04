Hegseths Stabschef verlässt Pentagon. Der US-Verteidigungsminister steht wegen einer Chat-Affäre unter Druck. Nun geht sein Stabschef. Sein Abgang folgt auf wochenlange Reibereien zwischen ihm und Hegseths anderen hochrangigen Beratern. US-Präsident Trump will mithilfe des Obersten Gerichtshof den Ausschluss von Transmenschen aus dem Militär durchsetzen. Zum Liveblog zur US-Politik

So wenig Schnee wie selten zuvor. Vor allem in den deutschen und den österreichischen Alpen gab es in diesem Winter neue Negativrekorde. Die Temperaturen lagen deutlich über dem langjährigen Mittel. Das fehlende Schmelzwasser könnte im Sommer zum Problem werden. Denn damit steigt laut Experten die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Dürre geben wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Bundesliga-Abstiegskampf hat sich verändert. Heidenheim, Bochum, Kiel: Das Schneckenrennen im Tabellenkeller zeigt, wie sich die Bundesliga in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Es gibt immer mehr Teams im oberen Mittelfeld und immer weniger natürliche Abstiegskandidaten. An diesem Freitag muss der 1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart antreten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Lawrow: Ukraine-Deal mit den USA muss noch feinjustiert werden. „Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen“, sagt der russische Außenminister. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zufolge könnte Russland bei seinem jüngsten Angriff auf Kiew eine nordkoreanische Rakete eingesetzt haben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

SZ Magazin Cousin von US-Vizepräsident: Glaube nicht an friedliche Lösung mit Putin. „Ich bin mir sicher, dass die Russen die US-Regierung davon überzeugen werden, dass sie keinen Frieden wollen“, sagt Nate Vance. Der Cousin von J.D. Vance kämpfte drei Jahre als Freiwilliger aufseiten der Ukraine gegen Russland. Im Interview erzählt er von seinen Erfahrungen an der Front, den schwierigen Familienverhältnisse, in denen er und sein Cousin aufwuchsen und ihrem heutigen Verhältnis. Zum Interview (SZ Plus)