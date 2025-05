Arbeitgeberpräsident fordert mehr Reformeifer. Die schwarz-rote Koalition müsse stärker in den Sozialstaat eingreifen als bisher im Koalitionsvertrag festgelegt, wünscht sich Rainer Dulger. Er spricht sich etwa für eine Obergrenze bei Sozialbeiträgen und für eine Dienstpflicht von Männern und Frauen aus – selbst wenn dies begehrte Fachkräfte binden würde. Zum Interview (SZ Plus)

Von Grenzkontrollen bis Superabschreibungen: Was die Regierung in den ersten 100 Tagen vorhat (SZ Plus)

Koalition wird besiegelt – SPD stellt Personal vor. Der Regierungswechsel steht unmittelbar bevor, ein paar Dinge sind aber noch zu klären. Auf dem Programm für diesen Montag stehen die Bekanntgabe neuer Ministernamen, der Koalitionsvertrag – und die Beatles für den scheidenden Kanzler bei dessen Zapfenstreich. Zum Liveblog zur Regierungsbildung

Prüfbericht: Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten teuer und kompliziert. Im Wahlkampf versprach die Union eine „Asylwende“. Kurz vor der Amtsübergabe an den CSU-Politiker Dobrindt verpasst Bundesinnenministerin Faeser (SPD) dem Vorhaben in einem Punkt einen Dämpfer: Die von der Union forcierte Verlagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU wie Ruanda sei zwar grundsätzlich möglich, es gebe aber sehr hohe rechtliche Hürden und praktische Schwierigkeiten. Zum Artikel

Berichte: Israel beschließt Ausweitung der Angriffe in Gaza. Israelische Medien melden übereinstimmend, dass entsprechende Vorbereitungen für einen solchen Einsatz getroffen werden sollen. Gleichzeitig soll es jedoch einen neuen Vorstoß für Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe geben. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Europa-Skeptiker Simion gewinnt in Rumänien. Wie bei der später annullierten Präsidentenwahl 2024 hat ein extrem rechter Kandidat die erste Runde für sich entschieden. Simion erhält etwa 40 Prozent der Stimmen, verfehlt aber die absolute Mehrheit. In der Stichwahl tritt er aller Voraussicht nach gegen den parteilosen Bürgermeister von Bukarest an. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga

Leverkusen patzt, Bayern ist Meister. Durch das 2:2 des Tabellenzweiten beim SC Freiburg ist den Münchnern zwei Spieltage vor Schluss die Führung in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Es ist der 34. Meistertitel der Klubgeschichte. Zum Artikel

Vinnies Werk und Harrys Beitrag. Der FC Bayern ist wieder Deutscher Meister – das hat viel mit dem Trainer und dem besten Stürmer zu tun. Aber auch mit einem jugendlichen Neuer-Vertreter und Thomas Müllers Spätwerk. Die große Saison-Einzelkritik, Anmerkungen zu Funktionärsleistungen inklusive. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen