Investor für Galeria Karstadt Kaufhof gefunden. 2015 kaufte der US-Milliardär Richard Baker Kaufhof. Dann stritt er sich mit René Benko und verlor. Jetzt will Baker gut 70 der 92 Galeria-Filialen übernehmen, seine Rückkehr gilt als Überraschung. An diesem Dienstag soll der Kaufvertrag unterzeichnet werden, wie die SZ erfuhr. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommission empfiehlt legale Abtreibung bis zur zwölften Woche. Abtreibungen sollen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen grundsätzlich erlaubt sein. Das ist das Fazit einer von der Bundesregierung beauftragten Kommission, der Abschlussbericht liegt der SZ vor. Die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch hielten einer "verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung" nicht Stand. Zum Artikel

EU verschärft Beschränkungen für ukrainische Importe. Die zollfreie Einfuhr von Agrarprodukten aus der Ukraine wird strenger gedeckelt als bisher. Erzeugnisse wie Zucker, Mais und Geflügel dürfen auch nach Anfang Juni für ein weiteres Jahr ohne Zoll in die EU gelangen. Für bestimmte Produkte aber gilt künftig eine Höchstmenge pro Jahr. Zum Artikel

Israel hat laut Netanjahu Termin für Einmarsch in Rafah festgelegt. Der israelische Premierminister hält trotz vehementer Kritik seiner ausländischen Verbündeten an einer Offensive in der Grenzstadt fest. Nun gebe es ein Datum, sagt er, nennt es allerdings nicht. Die Vereinten Nationen beschäftigen sich mit einer Vollmitgliedschaft eines Staates Palästina - vermutlich jedoch nur symbolisch. Liveblog zum Krieg in Nahost

Studie: Europäer müssen sich auf die eigene Verteidigung vorbereiten. Eine neue Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik kommt zu dem Ergebnis, es sei "höchst unplausibel", dass die USA unter Trump Europa den atomaren Schutz komplett entziehen würden. Allerdings würde der Schutz der USA für Europa voraussichtlich "an Glaubwürdigkeit verlieren". Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Flutkatastrophe in Russland: Der Pegel des Urals steigt um mehrere Meter