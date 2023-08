SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Ampel schadet eigener Klimapolitik durch alte Subventionen. Der Abbau "überflüssiger, unwirksamer und klima- und umweltschädlicher" Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg und der Förderung stromintensiver Unternehmen ist Teil des Koalitionsvertrags. Doch die Bundesregierung tut sich schwer damit. "Denn schon bei der Frage, was genau unter diesen Adjektiven zu verstehen ist, gibt es auch nach zwei Jahren noch kein gemeinsames Verständnis", heißt es in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Deutschland übertrifft eines seiner Klimaziele. Von 2025 an wollte der Bund jährlich sechs Milliarden Euro an internationalen Hilfen für den Klimaschutz bereitstellen. Jetzt zeigt sich: Das Ziel wurde schon im vergangenen Jahr erreicht. Das Entwicklungsministerium kommt für 2022 auf insgesamt 6,3 Milliarden Euro. Zum Artikel (SZ Plus)

Brics-Staaten liebäugeln mit gemeinsamer Währung. Der bislang aus Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika bestehende Klub fordert den Westen heraus - und diskutiert über ein eigenes Zahlungsmittel. Doch die Währungen der fünf Staaten sind nicht für Stabilität bekannt. Südafrikanischer Rand, brasilianischer Real und russischer Rubel verursachen an den Finanzmärkten immer wieder Kurskapriolen. Zum Artikel

Aiwanger soll sich schon vor 15 Jahren über das Flugblatt erkundigt haben. Es gibt Hinweise darauf, dass die Angelegenheit um die antisemitische Hetzschrift nicht erst 35 Jahre nach der Schulzeit des bayerischen Wirtschaftsministers wieder auftauchte. Schon 2008, in dem Jahr, als die Freien Wähler zum ersten Mal in den bayerischen Landtag einzogen, soll Aiwanger auskundschaften haben lassen, ob aus der Geschichte noch Ärger zu befürchten sei. Für Dienstagvormittag hat Ministerpräsident Söder wegen der Angelegenheit eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Spanische Regionalverbände fordern Rubiales zum Rücktritt auf. Wegen seinem "inakzeptablen Verhalten" habe er dem Image des spanischen Fußballs schwer geschadet, so die Chefs der Regionalverbände. Am Wochenende hatte ihn bereits der Weltverband Fifa für 90 Tage suspendiert. Sogar ein UN-Sprecher äußert sich nun kritisch zu dem Vorfall. Zum Artikel

