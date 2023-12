Neuer Vorschlag für COP28-Abkommen fordert "Abkehr von fossilen Brennstoffen". Die ganze Nacht über wird beim Klimagipfel in Dubai verhandelt. Am Morgen steht ein neuer Text, doch auch er beschreibt den Abschied von Kohle, Öl und Gas vage. Es ist die Rede von einem "Übergang von fossilen Energieträgern", fortschrittliche Staaten wünschen sich ein Auslaufen der Fossilen. Jetzt beraten die Länder, ob sie zustimmen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Öko-Wende könnte trotz Klimageld für viele Landbewohner teuer werden. Die weiter steigende CO₂-Steuer könnte einer Studie zufolge für viele Bürgerinnen und Bürger zu einer finanziellen Belastung werden. Vor allem Durchschnittsverdiener, die jenseits der großen Städte im eigenen Heim wohnen, könnten zu den Verlierern zählen. Für sie ist der steigende CO₂-Preis höher als das staatliche Pro-Kopf-Klimageld. Zum Artikel

Biden warnt vor Ende der US-Hilfen für die Ukraine. Ohne zusätzliches Geld sei man nicht mehr in der Lage, der Ukraine zu helfen, sagt der US-Präsident nach einem Treffen mit Selenskij im Weißen Haus. Bei einem Raketenangriff auf Kiew soll es Dutzende Verletzte geben. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Argentiniens neue Regierung verkündet radikale Sparpläne. Die gerade angetretene rechts-libertäre Regierung will mit einem Zehn-Punkte-Programm die hohe Inflation in dem südamerikanischen Land stoppen. Subventionen und öffentliche Bauvorhaben werden gestrichen, der Peso massiv abgewertet. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern siegt in Manchester. Der FC Bayern gewinnt das letzte Champions-League-Gruppenspiel in Manchester mit 1:0. Die Abwehr wirkt diesmal gefestigter als beim 1:5 in Frankfurt. Zum Artikel (SZ Plus)

Trittin zieht sich aus der Politik zurück. Als Hausbesetzer kämpfte er schon in den 1970er-Jahren gegen die Atomkraft, später dann als Bundesumweltminister. Trittin führte das Dosenpfand ein und stieß die Energiewende an. Nun kündigt das Urgestein der Grünen seinen Abschied von der politischen Bühne an. Zum Jahreswechsel lege er sein Bundestagsmandat nieder. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg im Nahen Osten

Vereinte Nationen fordern sofortigen Waffenstillstand von Israel. Der Rückhalt für Israel nach dem Hamas-Massaker bröckelt. 153 Staaten stimmen für die rechtlich nicht bindende Resolution, Deutschland enthält sich. Auch US-Präsident Biden rückt überraschend entschieden vom israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel soll laut US-Medien Flutung von Hamas-Tunneln testen. Es werde bereits Meerwasser in einige Tunnel gepumpt - eine offizielle Bestätigung dafür gibt es von der israelischen Armee bislang nicht. Zum Liveblog

Israelische Regierung will mehr Geld für Ausbau von Siedlungen ausgeben. An diesem Mittwoch will die Knesset einen modifizierten Haushalt verabschieden, um wegen des Krieges gestiegene Kosten der Armee abzudecken. Gleichzeitig will die rechte Netanjahu-Regierung aber den Etat jenes Ministeriums massiv um mehr als 100 Millionen Euro aufstocken, das für Siedlungen und nationale Missionen zuständig ist. Die Opposition ist deshalb verärgert. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen