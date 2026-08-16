SPD will Klimaanpassung im Grundgesetz verankern. Angesichts der heftigen Waldbrände in Deutschland und Belgien diskutieren Politiker und Experten intensiv über den Umgang mit den Folgen des Klimawandels. In der Union stoßen Forderungen nach einer Grundgesetzänderung bislang auf Skepsis. Zum Artikel

EXKLUSIV Experten warnen Linnemann davor, kleine Krankenkassen zu schließen. Zu seiner Zeit als CDU-Generalsekretär hatte der heutige Gesundheitsminister gefordert, Kassen mit weniger als einer Million Versicherten zu Fusionen zu zwingen. Er bekam dafür viel Applaus. Doch nun warnen Experten: Der Plan spare kaum Geld und schade dem Wettbewerb. Zum Artikel

Münchner Flughafen entgeht nur knapp einer Katastrophe. Eine Boeing 787 Dreamliner von Vietnam Airlines schießt über die Startbahn hinaus und wirbelt dabei eine große Staubwolke auf. Die Maschine hebt gerade so noch ab, doch eine Notlandung ist erst zwei Stunden später möglich. Zum Artikel

Amanal Petros wird Marathon-Europameister. Das Gesicht des deutschen Marathons hat bei der Leichtathletik-EM alles unter Kontrolle. Auch wenn die Strecke mit ihren vielen Kurven und Steigungen „eine riesige Herausforderung“ ist, setzt sich Petros nach 25 Kilometern aus der Führungsgruppe ab und läuft auf den ersten Platz. Hinterher berichtet er von Einreiseproblemen nach England. Zum Artikel

Doppelsieg für deutsche Speerwerfer. Lange hatte Julian Weber seine Probleme bei Großereignissen. Jetzt holt er bei der Leichtathletik-EM mit mehr als 90 Metern Gold. Sein Teamkollege Nick Thumm holt mit neuer persönlicher Bestleistung Silber. Zum Artikel

19-jähriger Deutscher schwimmt mit Weltrekord zu Gold. Bei der Schwimm-EM im Becken von Paris unterbietet Johannes Liebmann den Weltrekord über 1500 Meter Freistil um mehrere Sekunden. Bronze holt Oliver Klemet, mit dem Liebmann zusammen in einer Magdeburger Elite-Trainingsgruppe arbeitet. Zum Artikel

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