Spitzenpolitiker der Koalitionsfraktionen wollen ihr Bündnis stabilisieren. Matthias Miersch (SPD), Thorsten Frei (CDU) und Alexander Hoffmann (CSU) treffen sich nach einem turbulenten Sommer in Münster zur Klausurtagung. Sie wollen trotz mieser Umfragen schwierige Reformen wie das Rentenpaket durchsetzen und beschwören den „Mut von Münster“. Zum Artikel

Auch AfD-Politiker betroffen: Razzia in fünf Bundesländern gegen rassistischen Verein. 15 Personen werden beschuldigt, die verbotene rechtsextremistische Gruppierung „Artgemeinschaft“ fortgeführt zu haben. Unter den Beschuldigten sind AfD-Kandidaten aus Sachsen-Anhalt, darunter Direktkandidat Simon Lansmann und Listenkandidat Sebastian Koch. Zum Artikel

Mehr als tausend Menschen werden in Nepal noch vermisst – Rettungsarbeiten dauern an. Die Sturzflut kam am Mittwochmorgen ohne Warnung. Der Tod hunderter Menschen ist bereits bestätigt, aber die Bergungsarbeiten gehen weiter. Unter den Vermissten sind viele Nepalesen, aber auch ausländische Touristen aus mehreren Ländern. Zu acht Deutschen gibt es aktuell keinen Kontakt. Zum Artikel

Russland warnt London und Paris vor Lieferung von Raketentechnologie an Ukraine. Die beiden europäischen Staaten spielten „mit dem Feuer“, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Sie droht mit Angriffen auf britische Militärziele. Zum Blog zum Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine: Ziele der russischen Sommeroffensive klar gescheitert

Künstlerin der Polka-Dots: Zum Tod von Yayoi Kusama. In Japan schämte man sich noch für sie, da lag die Welt der Künstlerin schon zu Füßen. Ihr Kosmos aus Farbe, Licht und bunten Punkten wird jetzt weiter leuchten. Kusama wurde 97 Jahre alt. Zum Nachruf

Was heute sonst noch wichtig war