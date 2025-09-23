Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

USA

Trumps Gegner feiern Kimmels Comeback. Vor einer Woche hat der Disney-Sender ABC die legendäre Satire-Show aus dem Programm gekippt – an diesem Dienstag kehrt sie auf den Bildschirm zurück. Die Rolle rückwärts gilt als Triumph des Widerstands gegen den US-Präsidenten und dessen Feldzug gegen Kritiker. Zum Artikel (SZ Plus)

Regierung stuft Antifa als Terrorgruppe ein. Nach dem Tod des Aktivisten Charlie Kirk hat Präsident Trump die „radikale Linke“ mit schwerwiegenden Anschuldigungen überzogen. Nun lässt er Taten folgen – und kündigt Ermittlungen an. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an. Bei der Debatte der Vereinten Nationen zur Zweistaatenlösung stellt sich Präsident Macron offiziell an die Spitze der Palästina-Anerkennungswelle. Deutschland steckt bei dieser Frage in einem Dilemma, die USA haben es da leichter: Sie lehnen das alles vollumfänglich ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Polen droht mit Abschuss russischer Jets. Mehrere Nato-Staaten äußern sich vor dem UN-Sicherheitsrat mit deutlichen Worten zum Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum. Der Vertreter der Regierung in Moskau spricht von Lügen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Wadephul warnt Russland: „Sind jederzeit reaktionsfähig“

Ausschuss schlägt SPD-Kandidatin Emmenegger für Verfassungsgericht vor. Nach Informationen aus Teilnehmerkreisen bekommt die Juristin im Richterwahlausschuss des Bundestags eine Zweidrittelmehrheit, am Donnerstag soll nun das Plenum drei neue Richter bestimmen. Wegen dieses Themas hatte es im Sommer in der Koalition heftig gekracht. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Kosten fürs Heizen mit Erdgas steigen wohl um bis zu 15 Prozent. Der jährliche Heizspiegel prognostiziert: Es wird wieder teurer, im kommenden Winter wird es vor allem Haushalte mit einer Gasheizung treffen. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einer 70 Quadratmeter großen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wird demnach schätzungsweise ein Siebtel mehr bezahlen als im vergangenen Jahr. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen