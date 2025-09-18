Weitere US-Late-Night-Show wird abgesetzt . Der US-Sender ABC gibt bekannt, dass er „Jimmy Kimmel Live“ „auf unbestimmte Zeit“ aus dem Programm nimmt. Als Begründung führt der Sender offenbar Kommentare des Moderators im Zusammenhang mit dem Mord an dem Maga-Aktivisten Kirk an. Präsident Trump äußerte sich in seinem Netzwerk Truth Social zufrieden über die Entscheidung. Zum Artikel

US-Notenbank senkt Leitzins. Der Leitzins sinkt wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Er liegt nun bei vier bis 4,25 Prozent. US-Präsident Trump drängt seit Monaten auf niedrigere Zinsen. Die nun beschlossene Zinssenkung dürfte Trump aber kaum genügen. Er will einen Leitzins von um die ein Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Brandsätze in Paketen: Litauen nimmt Verdächtige fest. Litauen hat ein Netzwerk von mit Russland verbundenen Personen ausgemacht, die Brandanschläge in verschiedenen europäischen Ländern geplant und organisiert haben sollen. Sie sollen Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben. Ein Paket fing im DHL-Logistikzentrum Leipzig Feuer. Zum Artikel

EXKLUSIV Studie zum Umgang mit Rechtspopulisten warnt vor Kooperationen mit der AfD. Überall in Europa sind christdemokratische Parteien mit Rechtspopulisten konfrontiert. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung untersucht ihre Strategien – und gibt eine klare Einschätzung für den Umgang mit der AfD. Zusammenarbeit führe nicht zur Zähmung der extremen Partei, sondern eher zu einer Schwächung des konservativen Lagers. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt gegen Chelsea mit 3:1. Zum Champions-League-Start dominiert der FC Bayern den Gegner zeitweise deutlich. Die Tore für das Team von Trainer Kompany erzielen Chalobah (Eigentor) und Kane. Palmer trifft für die Londoner. Die Münchner verlieren nicht mal die Kontrolle, als nach einer Verletzung von Stanisic die Hälfte der Abwehr getauscht werden muss. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern in der Einzelkritik: Kane brilliert gegen seine Geburtsstadt, Tah sorgt für einen Wutausbruch (SZ Plus)

