Trump nennt russische Angriffe „widerlich“ – Helfer bergen immer mehr Tote in Kiew. US-Präsident Donald Trump hat Russland nach den jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scharf kritisiert. Bei den Angriffen in der Nacht auf Donnerstag wurden bislang mindestens 31 Menschen getötet und mehr als 150 verletzt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bundeswehr: Deutschland liefert nun doch weitere „Patriots“ an die Ukraine. Deutschland gibt zwei weitere Patriot-Systeme aus eigenen Beständen an die Ukraine – und kauft sich dafür neue in den USA. Es ist ein Geschäft ganz nach dem Geschmack von US-Präsident Trump. Zum Artikel (SZ Plus)

EuGH setzt Hürden für Listen sicherer Herkunftsländer. Eine wichtige Entscheidung für die Migrationspolitik: EU-Mitglieder dürften solche Listen nur festlegen, wenn sie die Quellen für ihre Einschätzung offenlegen, entscheidet das Gericht in Luxemburg. Zudem müsse die gesamte Bevölkerung in dem Land sicher sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Hilfsflüge in den Gazastreifen gestartet. Flieger der Bundeswehr werfen Paletten mit Lebensmitteln und medizinischer Ausrüstung ab. Das Auswärtige Amt will weitere fünf Millionen Euro für humanitäre Hilfe bereitstellen. Zugleich ist der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Rafah. Liveblog zum Krieg in Nahost

Trump baut seinen Protektionismus aus. Der US-Präsident verhängt erneut Zölle gegen mehr als 60 Länder auf der ganzen Welt. Besonders heftig trifft es die Schweiz und Brasilien. Die Einfuhrabgaben haben historische Dimensionen. Sie liegen so hoch wie zuletzt im Jahr 1934. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Bahn in NRW: Weiterer Brandanschlag auf wichtige Nord-Süd-Strecke in Düsseldorf. Der Brandsatz habe die gleiche Machart wie der am Donnerstag entdeckte, und es sei erneut Schaden entstanden, teilt die Polizei mit. Der zweite Brandschaden sei bei einer Begehung der Strecke am Freitag rund zwei Kilometer entfernt entdeckt worden. Es gibt ein Bekennerschreiben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages