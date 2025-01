Kickl kündigt „neue Form der Politik“ an. Der Chef der extrem rechten FPÖ will österreichischer Bundeskanzler werden und erwartet, dass sich die konservative Partei ÖVP als zweiter Wahlsieger in einer Koalition unterordnet. Andernfalls droht er schon jetzt mit Neuwahlen. Bei der Migrationspolitik gibt es Übereinstimmungen. Zum Artikel

Jean-Marie Le Pen ist tot. Der rechtsextreme französische Politiker ist mit 96 Jahren gestorben. Sein politisches Erbe, der Rassemblement National, ist heute erfolgreicher denn je. Zum Artikel (SZ Plus)

Meta-Chef Zuckerberg schwenkt bei Faktenchecks in den USA auf Trumps Linie ein. Auf Facebook und Instagram wird es brutaler zugehen. Der Meta-Chef kündigt sein Moderationssystem größtenteils auf. Besonders bei den Themen „Einwanderung und Gender“ will er nicht mehr eingreifen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Wirecard-Prozess: Gericht will einige Vorwürfe gegen Markus Braun fallen lassen. Fast 500 Seiten dick ist die Anklage gegen den Ex-Wirecard-Boss und zwei frühere Untergebene. Um schneller zu einem Urteil zu kommen, will das Gericht nicht mehr alle Vorwürfe verhandeln – sie fielen kaum ins Gewicht. Zum Artikel

Siedlergewalt und Tote nach Militärangriffen im Westjordanland. Nach einem Anschlag, bei dem am Montag drei Israelis getötet worden sind, verschärft sich die Lage in dem besetzten Gebiet. Radikale jüdische Siedler attackieren palästinensische Orte, die israelische Armee geht nach eigenen Angaben gegen „Terroristen“ vor. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Umstrittene Habeck-Projektion auf Siegestor: München will Bußgeld gegen Grüne verhängen. Die Polizei beendete die nicht genehmigte Projektion. In den sozialen Netzwerken häuft sich Kritik an der Wahlkampf-Aktion – und es gibt Aufrufe zur Gewalt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Die russischen Friedhöfe wachsen. Über den Tod der Soldaten wird in Russland nicht gerne gesprochen, außer wenn es um Heldentaten geht. Aber wer hinschaut, sieht es: Die Bestatter im Land haben derzeit viel zu tun. Zum Artikel (SZ Plus)

„Unser Leben ist zum russischen Roulette geworden.“ Es ist nicht mehr weit von Kramatorsk bis zur Front. Trotzdem sind noch Zehntausende in der Stadt - Soldaten, Geflüchtete, Gestrandete. Zum Artikel (SZ Plus)

Mannheim: Ehepaar gesteht Morde an geflüchteten Ukrainerinnen. Weil sie selbst kein Kind bekommen konnten, soll ein Ehepaar zwei Ukrainerinnen ermordet und ein Baby entführt haben. Offenbar wählten die beiden Deutschen gezielt Geflüchtete aus. Zum Artikel