KI-Branche will Entwicklungstempo verlangsamen – OpenAI verschiebt Börsengang. In seltener Einigkeit warnen Open-AI-Chef Sam Altman, Dario Amodei und Elon Musk vor Sicherheitsrisiken durch künstliche Intelligenz. „Wir müssen das Tempo verlangsamen, mit dem wir die Fähigkeiten von KI-Modellen verbessern“, schreibt Anthropic-Chef Amodei in einem Essay. Die gewonnene Zeit müsse man „sinnvoll nutzen“, um die Risiken zu beherrschen. Open AI verschiebt wegen Sicherheitsbedenken seinen Börsengang, der für dieses Jahr geplant war. Zum Artikel (SZ Plus)

Sorge um Eskalation in Nahost – Benzinpreise steigen. In der Straße von Hormus ist erneut ein Schiff angegriffen worden. Der Angriff ereignete sich einen Tag, nachdem Saudi-Arabien seine Ost-West-Pipeline vorübergehend geschlossen hatte – Grund war ein Drohnenangriff, für den US-Präsident Donald Trump Iran verantwortlich macht. Die beiden Vorfälle nähren die Sorge, dass die Ölpreise weiter steigen könnten. Zum Artikel

Zehntausende Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Nach dem Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt finden bundesweit Demonstrationen gegen Rechtsextremismus statt. Besonders große Kundgebungen gibt es in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und München. Der Ruf nach einem Verbotsverfahren wird lauter. Zum Artikel

Indonesische Fähre gekentert – sechs Tote und mindestens 120 Vermisste. Das Passagierschiff war den Behörden zufolge am frühen Sonntagmorgen bei schlechtem Wetter in Seenot geraten. Etwa 115 Menschen werden von nahegelegenen Schiffen gerettet. Die Rettungsarbeiten sowie die Suche nach der Unglücksursache dauern an. Zum Artikel

Jelena Rybakina gewinnt US Open. Die 27-jährige Russin, die seit acht Jahren für Kasachstan startet, gewinnt erstmals die US Open. Beim Endspiel in New York entthront sie mit 6:4, 5:7, 6:2 die zweimalige Siegerin Aryna Sabalenka, die nach dem Spiel wütend ihren Schläger zertrümmert. Bei den Männern spielen der Deutsche Alexander Zverev und US-Amerikaner Ben Shelton am Sonntagabend um die Tennis-Trophäe. Zum Artikel

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