13. August 2019, 07:35 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

USA wollen Bedürftigen die Greencard verweigern. Die Trump-Regierung will Menschen, die staatliche Leistungen erhalten, die Einwanderung erschweren. Gegen die Pläne gibt es große Kritik. Mehr dazu

Nahles tritt erstmals seit Rücktritt öffentlich auf. Zwei Monate lang war es still um die ehemalige SPD-Vorsitzende. Bei einem Vortrag in einem Kloster spricht Nahles über Gleichberechtigung - und verteilt auch ein paar Spitzen gegen die Sozialdemokraten. Von Nico Fried

Kramp-Karrenbauer und Sachsen-CDU zeigen Einigkeit. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer trifft sich in Berlin mit Vertretern des sächsischen Landesverbands. Aus dem Bundesland, in dem in knapp drei Wochen gewählt wird, kam in jüngster Zeit deutliche Kritik an der Parteiführung. Bei dem gemeinsamen Auftreten nach dem Treffen ist das anders, berichtet Robert Roßmann.

Schütze von Dayton hatte Unterstützung vor der Tat. Ein Freund des Angreifers kaufte offenbar Schutzwesten und Waffenzubehör für den späteren Täter. An der direkten Planung des Attentats soll er aber nicht beteiligt gewesen sein. Zur Nachricht

Regierungschefin Lam verteidigt Vorgehen der Polizei in Hongkong am besetzten Flughafen. Die Demonstranten hatten den Sicherheitskräften unverhältnismäßige Gewalt vorgeworfen. Die Beamten müssten sekundenschnell unter schwierigen Bedingungen Entscheidungen treffen und dabei "das niedrigeste Niveau an Gewalt" anwenden, sagte Lam. Der Flugbetrieb normalisierte sich am Dienstag wieder, während am Tag zuvor etwa 200 Flüge ausgefallen waren.

Trump will Schutzvorschriften für bedrohte Arten lockern. Der wirtschaftliche Preis für die Rettung einer Tier- oder Pflanzenart soll nach dem Willen des US-Präsidenten bald eine Rolle beim Artenschutz spielen. Kritiker warnen vor einer Änderung des Gesetzes, das etwa den Weißkopfseeadler schützt. Zur Meldung

Was wichtig wird

Zentrales Gedenken zum Mauerbau vor 58 Jahren in Berlin. Zur zentralen Veranstaltung in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße wird Berlins Regierender Bürgermeister Müller erwartet. An der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam hält die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Rede. Am 13. August 1961 hatte die SED-Führung unter Walter Ulbricht mit dem Bau der Mauer begonnen.

Senat in Rom stimmt über Termin für Misstrauensvotum ab. Weil sich die Fraktionschefs nicht auf einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Italiens Ministerpräsidenten Conte einigen konnten, müssen die Senatoren aus der Sommerpause geholt werden. Die rechte Lega von Innenminister Salvini hatte darauf gedrängt, dass ihr Misstrauensantrag in dieser Woche zur Abstimmung kommt.

Bundesaußenminister Maas im UN-Sicherheitsrat. Thema der Sitzung ist der Schutz der Zivilbevölkerung in Konflikten. Der Besuch in New York bildet den Auftakt eines mehrtägigen Nordamerika-Aufenthalts des SPD-Politikers. Deutschland ist seit dem 1. Januar für zwei Jahre Mitglied im Sicherheitsrat.

Frühstücksflocke

Angst vor Veränderungen? Ein altes Logo durch ein komplett neues zu ersetzen, ist wie beim Friseur nach einem radikalen Haarschnitt zu verlangen: Kann echt schiefgehen und ist so schnell nicht reparabel. Deswegen hat sich der Möbelkonzern Ikea wohl nur für homöopathische Eingriffe entschieden, als er Hand anlegte an sein Logo.