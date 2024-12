Passagierflugzeug wahrscheinlich irrtümlich von russischer Flugabwehr getroffen. Beim Absturz der aserbaidschanischen Maschine in Kasachstan kommen nach ersten Informationen 35 der insgesamt 64 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder ums Leben. Der Abschuss war offenbar ein Irrtum und die Folge einer Kette mangelnder Koordination der russischen Behörden nach einem mutmaßlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die tschetschenische Hauptstadt Grosny. Der Kreml lehnt „irgendwelche Hypothesen“ vor Abschluss der Untersuchungen ab. Zum Artikel (SZ Plus)

Kabelbruch in der Ostsee: Finnische Polizei setzt Öltanker mit Verbindung zu Russland fest

Krieg in der Ukraine: Auch an Weihnachten wird weiter gekämpft – der ukrainische Energiesektor ist Ziel massiver russischer Luftangriffe (SZ Plus)

Landesregierung bestätigt Polizeifehler in Magdeburg. Hätten Polizei und Behörden den Anschlag durch einen ordnungsgemäßen Schutz des Weihnachtsmarktes verhindern können? Ein Einsatzfahrzeug befand sich laut Landesinnenministerium nicht an dem Standort, der im Schutzkonzept vorgesehen war. Gegen Stadt und Polizei werden Strafanzeigen gestellt. Auf Bundesebene will die Union mit Innenministerin Faeser über ein Sicherheitspaket sprechen. Zum Artikel

Magdeburger Weihnachtsmarkt: Sachverständiger für Zufahrtschutz kritisiert Sicherheitsmaßnahmen (SZ Plus)

Magdeburger Arzt im Interview: „Am häufigsten waren multiple Knochenbrüche mit sehr hohem Blutverlust“ (SZ Plus)

Papst eröffnet Heiliges Jahr. Das kirchliche Jubeljahr dauert bis zum 6. Januar 2026. Franziskus nutzt die Feierlichkeiten zu einem eindringlichen Appell: „Nie die Hoffnung verlieren“, sagt das Oberhaupt der katholischen Kirche beim Besuch eines Gefängnisses in Rom. Das ist auch seine Botschaft an die Welt. Der Papst will ein Ende der Kämpfe in Nahost, in Afrika und in der Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Pakistan attackiert Afghanistan aus der Luft. Mehrere Kampfjets dringen in den afghanischen Luftraum ein und bombardieren vier Stellungen der pakistanischen Taliban. Nach Angaben aus Kabul werden 46 Menschen getötet. Die afghanischen Taliban drohen zurückzuschlagen. Zum Artikel

Gemeindebund warnt vor Zusammenbruch des öffentlichen Dienstes. Hauptgeschäftsführer Berghegger spricht von einem „schleichenden Blackout“. Schon jetzt seien mehr als 100 000 Stellen unbesetzt. Und in den kommenden zehn Jahren würden etwa 500 000 der rund 1,65 Millionen Beschäftigten der Kommunen in den Ruhestand gehen. Zum Artikel

MEINUNG Arbeitsmarkt: Warum den lokalen Behörden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgehen (SZ Plus)

E-Flugtaxihersteller Lilium in letzter Minute gerettet. Das Unternehmen entwickelt seit Jahren ein siebensitziges, senkrecht startendes und landendes Elektroflugzeug für kurze Regionalstrecken. Doch zuletzt ging dem Start-up das Geld aus. Jetzt steigen neue Investoren ein. Zum Artikel

