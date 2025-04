Liberale Partei von Premier Carney gewinnt Parlamentswahl in Kanada. Zu verdanken hat sie das in großen Teilen US-Präsident Trump. Dieser hat mit seinen Ideen einen bisher wohl einzigartigen kanadischen Nationalismus entfacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Landesverband nominiert Esken nicht für SPD-Bundesvorstand. Die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg nominieren drei Personen, die amtierende Parteichefin ist nicht darunter. Nach SZ-Informationen hat Esken nicht an der digitalen Vorstandsschalte teilgenommen. Ob sie weitermachen will, ist unklar. Zum Artikel

Strom in Spanien und Portugal fließt wieder weitgehend. Die Behörden müssten den Grund für den flächendeckenden Stromausfall noch herausfinden, sagt der spanische Premier Sánchez. Es werde keine Hypothese ausgeschlossen. Er habe auch mit Nato-Generalsekretär Rutte gesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

100 Tage im Amt: Trumps Zustimmungsrate erreicht neuen Tiefpunkt. So unbeliebt war zu diesem Zeitpunkt einer Präsidentschaft seit acht Jahrzehnten kein amerikanischer Staatschef mehr. Kaum mehr als 40 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sind von seinem täglichen Feuerwerk an Verordnungen und Ankündigungen begeistert. Selbst Trump-Wähler äußern sich kritisch. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Geheimdienstchef verkündet nach Streit Rücktritt. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, legt nach einem Disput mit Ministerpräsident Netanjahu sein Amt am 15. Juni nieder. Netanjahus Vorgehen gegen Bar hatte in Israel eine Protestwelle ausgelöst. Zum Liveblog

Selenskij: US-Rohstoffabkommen nun stärker und gerechter. Der ukrainische Präsident sagt, von dem möglichen Deal mit Washington könnten nach neuen Verhandlungen nun beide Länder profitieren. Zudem lobt er die ukrainischen Geheimdienste für die „Liquidierung“ russischer Militärs. Zum Liveblog