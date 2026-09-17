Was heute wichtig war
Kanadas Premier sucht in Europa Hilfe gegen Trump. In einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg wirbt Carney für eine neue Allianz zwischen seinem Land und der EU. Das Angebot, „assoziiertes Mitglied“ zu werden, begrüßt er. Der US-Präsident droht Europa bereits. Zum Artikel
- MEINUNG Europa bietet den Kanadiern nicht das, was sie dringend brauchen
- Liveblog zu USA: Trump droht EU wegen geplanter Annäherung an Kanada
Klopp nominiert 44 Spieler für seinen ersten DFB-Kader – darunter viele Neulinge. Mit seinem Mammut-Aufgebot will Bundestrainer Klopp einen neuen Schwerpunkt setzen und zugleich den Wettbewerb in der Nations League aufnehmen. Dabei sind auch weitgehend unbekannte Spieler. Zum Artikel
- MEINUNG Klopp kann Aufbruchstimmung
- Pressekonferenz: Bundestrainer über Patriotismus: „Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen“
- Internationale Pressestimmen: „Klopp revolutioniert Deutschland“
Dritter Frankfurter Malaria-Patient gestorben. Die Person wohnte in einem Stadtteil in der Nähe des Flughafens. Es ist bereits der dritte Malaria-Todesfall in Frankfurt am Main seit dem Sommer. Zuvor waren zwei Flughafen-Mitarbeiter an der Tropenkrankheit gestorben. Weitere Menschen sind erkrankt. Zum Artikel
- Fragen und Antworten: Wie es zu den Übertragungen kommt und wie man sich schützen kann
Open AI macht weitere KI-Probleme öffentlich. Der Chat-GPT-Entwickler macht neue Zwischenfälle öffentlich, bei denen sich seine künstliche Intelligenz in Tests „unerwartet oder besorgniserregend“ verhält. UN-Generalsekretär Guterres fordert eine stärkere Überwachung der Technologie. Zum Newsblog zu KI
- Künstliche Intelligenz: Chinas Antwort auf die Risiken von KI: schneller entwickeln
EU-Kommission stellt den „Kids Act“ zum Schutz Minderjähriger bei Social Media vor. Tech-Konzerne müssen künftig nachweisen, dass ihre Algorithmen für Minderjährige ungefährlich sind, und dürfen keine süchtig machenden Designs verwenden. Bis zum 15. Geburtstag sollen Kinder gar nicht allein auf Social Media unterwegs sein. Zum Artikel
Krieg in der Ukraine
Moskaus Terror gegen die Eisenbahn. Mehr als 500 ukrainische Lokomotiven hat Russland bisher beschädigt oder zerstört. Die Ukraine hat ein Warnsystem eingeführt, das Züge innerhalb von 15 Minuten vor Drohnenangriffen evakuiert. Auch die Attacken auf Grenzübergänge zu Polen, Moldau oder Rumänien häufen sich. Zum Artikel
„Man kann nicht erkennen, dass die russische Seite verhandeln will“. Rüdiger Lucassen ist Bundestagsabgeordneter für die AfD und Oberst a. D. Anders als viele in seiner Partei ist er nicht nach Moskau, sondern nach Kiew gefahren. Und hat nun auf einiges eine eigene Sicht. Zum Artikel
- Moskau-Reise: Wie Peter Gauweiler Außenpolitik in Russland macht – gegen CSU-Positionen
- Wo die Front verläuft: Bedeutender Erfolg – Ukraine erobert russischen Frontbogen bei Lyman
Was heute sonst noch wichtig war
- Spritpreise: Diesel in Deutschland teuer wie nie zuvor
- Festnahme in Brandenburg: Mutmaßlicher Islamist plante anscheinend Anschlag auf Kirche
- Stockholm: Schwedens Regierungschef tritt nach Wahlschlappe zurück
- Britisches Königshaus: Charles wirft Dianas Bruder beeinträchtigtes Urteilsvermögen vor