Kanadas Premier sucht in Europa Hilfe gegen Trump. In einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg wirbt Carney für eine neue Allianz zwischen seinem Land und der EU. Das Angebot, „assoziiertes Mitglied“ zu werden, begrüßt er. Der US-Präsident droht Europa bereits. Zum Artikel

Klopp nominiert 44 Spieler für seinen ersten DFB-Kader – darunter viele Neulinge. Mit seinem Mammut-Aufgebot will Bundestrainer Klopp einen neuen Schwerpunkt setzen und zugleich den Wettbewerb in der Nations League aufnehmen. Dabei sind auch weitgehend unbekannte Spieler. Zum Artikel

Dritter Frankfurter Malaria-Patient gestorben. Die Person wohnte in einem Stadtteil in der Nähe des Flughafens. Es ist bereits der dritte Malaria-Todesfall in Frankfurt am Main seit dem Sommer. Zuvor waren zwei Flughafen-Mitarbeiter an der Tropenkrankheit gestorben. Weitere Menschen sind erkrankt. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Wie es zu den Übertragungen kommt und wie man sich schützen kann

Open AI macht weitere KI-Probleme öffentlich. Der Chat-GPT-Entwickler macht neue Zwischenfälle öffentlich, bei denen sich seine künstliche Intelligenz in Tests „unerwartet oder besorgniserregend“ verhält. UN-Generalsekretär Guterres fordert eine stärkere Überwachung der Technologie. Zum Newsblog zu KI

EU-Kommission stellt den „Kids Act“ zum Schutz Minderjähriger bei Social Media vor. Tech-Konzerne müssen künftig nachweisen, dass ihre Algorithmen für Minderjährige ungefährlich sind, und dürfen keine süchtig machenden Designs verwenden. Bis zum 15. Geburtstag sollen Kinder gar nicht allein auf Social Media unterwegs sein. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Moskaus Terror gegen die Eisenbahn. Mehr als 500 ukrainische Lokomotiven hat Russland bisher beschädigt oder zerstört. Die Ukraine hat ein Warnsystem eingeführt, das Züge innerhalb von 15 Minuten vor Drohnenangriffen evakuiert. Auch die Attacken auf Grenzübergänge zu Polen, Moldau oder Rumänien häufen sich. Zum Artikel

„Man kann nicht erkennen, dass die russische Seite verhandeln will“. Rüdiger Lucassen ist Bundestagsabgeordneter für die AfD und Oberst a. D. Anders als viele in seiner Partei ist er nicht nach Moskau, sondern nach Kiew gefahren. Und hat nun auf einiges eine eigene Sicht. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war