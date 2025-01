Mehrere Tote bei Waldbränden in Kalifornien. Die Zahl der Toten steigt laut US-Medienberichten auf fünf. Mehr als 130 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, mindestens 1000 Gebäude sollen bereits zerstört worden sein. „Wir stehen vor einer historischen Naturkatastrophe“, sagt der Leiter des Katastrophenschutzes von Los Angeles County. Zum Artikel

Selenskij kommt nach Deutschland. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist an diesem Donnerstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz zu Gast. Bei den Gesprächen soll es seinen Angaben zufolge unter anderem um weitere Waffenlieferungen gehen. Zum Liveblog

Hubertus Heil lehnt Lohnstreichung am ersten Krankheitstag ab. Der Bundesarbeitsminister stellt sich gegen den Vorstoß von Allianz-Chef Oliver Bäte und sagt: Damit stelle man krank gemeldete Beschäftigte unter den Generalverdacht des Blaumachens. Die Deutschen seien keine Drückeberger und Faulenzer. Zum Artikel

Libanon bekommt möglicherweise nach zwei Jahren wieder einen Präsidenten. Das Parlament unternimmt an diesem Donnerstag zum 13. Mal den Versuch, ein neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Der Parlamentssprecher will so lange wählen lassen, bis ein Kandidat die Mehrheit hat. Favorit ist der derzeitige Armeechef Joseph Aoun. Viele Libanesen hoffen, dass der neue Präsident die Hisbollah entmachtet. Zum Artikel (SZ Plus)

Oppositionspolitiker Mondlane will nach Mosambik zurückkehren. Seit Oktober lenkt Venâncio Mondlane die größten Proteste in der Geschichte Mosambiks - aus dem Exil. Nun hat er seine Rückkehr für diesen Donnerstag angekündigt. Bei der Präsidentschaftswahl war er laut offiziellem Ergebnis auf Rang zwei gelandet, weit hinter dem Kandidaten der regierenden Frelimo-Partei. Doch internationale Wahlbeobachter vermeldeten Unstimmigkeiten bei der Wahl. Zum Artikel

Autokonzerne zahlen Millionen an die Konkurrenz, um Strafen zu entgehen. Mehrere deutsche Unternehmen wollen sich mit E-Auto-Herstellern außerhalb Europas zusammentun, um ein von der EU vorgegebenes Emissionslimit über alle Neufahrzeuge hinweg zu erreichen. Dafür bilden sie Pools mit Unternehmen, die nur E-Autos verkaufen. Das geht aus einer jüngst veröffentlichen Liste der Europäischen Kommission hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesgerichtshof verhandelt zu Birkenstock-Sandalen. Der Schuhhersteller hält seine Sandalen für Werke der angewandten Kunst, die vom Urheberrecht geschützt sind. Birkenstock war deshalb gegen drei Unternehmen vor Gericht gezogen, die ähnliche Modelle herstellen. Von diesem Donnerstag an befasst sich der BGH mit der Frage. Ein Urteil wird erst später erwartet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen