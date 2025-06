Israel weist Thunberg und andere Gaza-Schiff-Aktivisten aus. Die Schwedin und weitere Aktivisten sollen das Land an diesem Dienstag verlassen. Diejenigen, die sich weigerten, die Ausweisungsdokumente zu unterzeichnen, würden gemäß israelischem Recht vor eine Justizbehörde gebracht, damit die Ausweisung genehmigt werde, teilt das israelische Außenministerium mit. Das Segelschiff „Madleen“ war zuvor auf dem Weg nach Gaza gestoppt worden. Zum Liveblog

China und die USA ringen um Kompromiss im Zollstreit. Delegationen beider Staaten verhandeln in London. Es geht um die Zukunft des Welthandels. Der Druck ist hoch, eine dauerhafte Lösung zu finden. Chinas Exporte in die USA brachen im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent ein. US-Ökonomen warnen vor leeren Regalen und einer drohenden Rezession. Zum Artikel

SPD-Fraktion nimmt Wadephul gegen Kritik aus den eigenen Reihen in Schutz. Der Außenminister habe in der Debatte über die israelische Kriegsführung im Gazastreifen „klar benannt, wo das Völkerrecht gebrochen wird“, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Ahmetovic, der SZ. „Die größte wahrnehmbare Opposition kommt aktuell aus einer Regierungsfraktion“, kritisiert er. Es sei irritierend, dass die CSU versuche, „dem eigenen Unionsminister das Regieren zu erschweren“. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV: Altana-Chef hofft auf „Rückenwind“ von der Bundesregierung. Der Chef des Weseler Spezialchemiekonzerns fordert bessere Bedingungen für die Industrie: „Die Politik muss die Gefahr der De-Industrialisierung ernst nehmen“, sagt Martin Babilas der SZ. „Unter der alten Regierung spürte die Industrie Gegenwind, nun brauchen wir Rückenwind.“ Trotz der Probleme der Chemieindustrie verbuchte Altana im vergangenen Jahr Rekordumsätze. Zum Artikel (SZ Plus)

Schriftsteller Frederick Forsyth ist tot. Die Sicht von außen auf seine Figuren hat der britische Bestseller-Autor, der auch Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch sprach, als Reporter gelernt. Im Zweiten Weltkrieg war er zudem Bomberpilot. Und er hat dem britischen Geheimdienst zugearbeitet. Nun ist Forsyth im Alter von 86 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

