Neue Bundesregierung: Diese Männer und Frauen schickt die Union ins Kabinett. Gut zwei Monate nach der Bundestagswahl stehen die ersten Ministerinnen und Minister für die künftige schwarz-rote Regierung fest. Katherina Reiche, seit 2019 als Managerin in der Energiebranche, soll Wirtschaftsministerin werden. Johann Wadephul wird Außenminister. Er gehört zu den Politikern in der Union, die für ein Umdenken im Umgang mit der AfD plädieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Mediamarkt-Chef Karsten Wildberger übernimmt das Digitalministerium (SZ Plus)

Neuer Kulturstaatsminister: Ehemaliger „Focus“-Chefredakteur und Medienunternehmer Weimer (SZ Plus)

MEINUNG Mit seiner Ministerwahl will Merz eine eindeutige Botschaft aussenden (SZ Plus)

CDU stimmt Koalitionsvertrag mit SPD zu. Der kleine CDU-Parteitag macht damit den Weg der Union frei für eine schwarz-rote Koalition. Die CSU hat dem Vertrag bereits zugestimmt. Die Sozialdemokraten entscheiden durch ein Mitgliedervotum - das Ergebnis soll an diesem Mittwoch bekanntgegeben werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Unmut über CDU-Minister-Liste beim Arbeitnehmerflügel. Union Dennis Radtke, der Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) findet es falsch, dass kein Vertreter der christlich-sozialen Wurzel der Partei Teil des Kabinetts ist. „Das hat es von Adenauer bis Merkel nie gegeben“, sagte Radtke der SZ. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Kreml kündigt dreitägige Feuerpause an. Vom 8. bis einschließlich 10. Mai will Putin die Waffen ruhen lassen. An diesen Tagen jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Sollte die Ukraine sich nicht an die Waffenruhe halten, werde Russland reagieren, so das Präsidialamt in Moskau. Zum Artikel (SZ Plus)

EVP-Vorsitzender Manfred Weber dringt auf die Gründung einer Europäischen Verteidigungsunion (SZ Plus)

Wo die Front verläuft – Tag 1160 (SZ Plus)

Blackout legt Spanien und Portugal lahm. Ungewöhnlich massive Stromausfälle haben auf der iberischen Halbinsel zahlreiche Orte lahmgelegt. Züge stehen still, Ampeln sind ausgefallen und in Krankenhäuser springen Notstromaggregate an. Die Ursache ist bislang nicht ermittelt. Anfängliche Vermutungen, es habe einen Cyberangriff gegeben, bestätigte EU-Ratspräsident Costa nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Konklave: Wahl des neues Papstes beginnt am 7. Mai. Der Stuhl Petri muss neu besetzt werden: Die in Rom versammelten Kardinäle der katholischen Kirche einigen sich auf den Starttermin für die Wahl. Im sogenannten Vorkonklave beraten sie bereits jetzt über die Zukunft der jahrtausendealten Institution. Die Sixtinische Kapelle ist seit diesem Montag für Besucher geschlossen. Zum Artikel

Lauterbach verteidigt elektronische Patientenakte gegen Kritik. Zum bundesweiten Start des Projekts am Dienstag haben Patientenschützer dem Bundesgesundheitsminister Irreführung der Öffentlichkeit vorgeworfen: Versicherte hätten keine Möglichkeit, einzelne Dokumente nur bestimmten Ärzten, Therapeuten oder Apotheken zur Verfügung zu stellen. Ein Befund könne nicht gegen den Willen des Patienten von anderen eingesehen werden, betont dagegen Lauterbach. Zum Artikel

