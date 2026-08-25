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SZ am AbendNachrichten vom 25. August 2026

Lesezeit: 1 Min.

Friedrich Merz beim Treffen der Kabinettsmitglieder auf dem Weg zum Gruppenbild. Die Atmosphäre sei gut, sagt der Kanzler und meint nicht nur das Wetter.
Friedrich Merz beim Treffen der Kabinettsmitglieder auf dem Weg zum Gruppenbild. Die Atmosphäre sei gut, sagt der Kanzler und meint nicht nur das Wetter. Liesa Johannssen/REUTERS

Was heute wichtig war.

Von Tobias Bug

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Was heute wichtig war

Kabinettsklausur soll schwarz-roten Teamgeist stärken. Die Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg soll Wege aus der Wirtschaftsflaute weisen. Zum Auftakt aber macht Kanzler Merz den Angreifern von Leipzig eine Kampfansage: Urheber hybrider Angriffe würden dafür „bezahlen“, sagt er. Zum Artikel

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Deutsche Wirtschaft wächst im Frühjahr kräftiger als angenommen. Im zweiten Quartal legt das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zu – und übertrifft damit die Erwartungen des Statistischen Bundesamtes. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen, wenn auch nur leicht. Zum Artikel

Irans Regime will von Wirtschaftskrise nichts wissen. Donald Trump hat Iran den Wirtschaftskrieg erklärt – und Teheran reagiert gewohnt gelassen. Aber nicht komplett: Führende Regimefiguren warnen angesichts der Hyperinflation und der Abhängigkeit von China vor einem Kollaps. Zum Artikel

Russland attackiert ukrainische Baumärkte und Postfilialen. Mehr denn je greift Russland Supermärkte, Häfen und andere strategische Ziele an. Die Ukraine kann sich nur schwer wehren, ihr fehlen die nötigen Abwehrraketen. Aber auch die Ukrainer verzeichnen Erfolge: Sie treffen Öltanks, Raffinerien und die russischen Online-Liefergiganten Wildberries und Ozon. Zum Artikel

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