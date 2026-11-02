Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 2. November 2026

Lesezeit: 2 Min.

Friedrich Merz sieht die Proteste der jungen Generation nicht so kritisch.
Friedrich Merz sieht die Proteste der jungen Generation nicht so kritisch.
Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Was heute wichtig war.

Von Anne Eberhard

SZ bei Google bevorzugen

Was heute wichtig war

Merz würdigt politische Jugend-Proteste – und verurteilt Gewalt. Die junge Generation sei politisch und sorge sich um ihre Zukunft, sagt Bundeskanzler Merz. Er verurteilt aber die Gewalt am Abend in einigen Städten. Bundesinnenminister Dobrindt hatte nach vereinzelten Ausschreitungen von „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gesprochen. Zum Artikel

  • Krawalle in Frankfurt am Main und Köln: Wer hat da am Wochenende randaliert?
  • MEINUNG Gen-Z-Demonstrationen zu verbieten, ist die falsche Reaktion

Künstliche Intelligenz: Deutschland versucht seinen Rückstand aufzuholen. Kein anderes EU-Land ist im Bereich Information und Kommunikation stärker vom Ausland abhängig. Beim Digitalgipfel in Berlin präsentiert die Bundesregierung 18 Maßnahmen, um Deutschland bis 2030 zum KI-Land zu machen. Zum Artikel

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden. In fast allen Bundesländern finden Kinder und Eltern gefährliche Gegenstände wie Nadeln und Schrauben in Schokoriegeln und Kaubonbons. Ein Mädchen in Niedersachsen verletzt sich daran. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel

Stefanie Hubig will das Sexualstrafrecht verschärfen. Die Bundesjustizministerin schlägt vor, Gruppenvergewaltigungen schärfer zu ahnden und Verjährungsfristen zu verlängern. Zudem sollen Frauen besser geschützt werden, wenn Männer sie verbal sexuell belästigen. Zum Artikel

Falscher Atomalarm: Warn-Apps in der Ukraine und Russland gehackt. In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Menschen in beiden Ländern gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekommen. In Kiew wie in Moskau teilten die Behörden mit, die jeweiligen offiziellen Luftalarm-Apps seien mutmaßlich gehackt worden. Zum Newsblog

Russland und Saudi-Arabien blockieren den Artenschutz. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten gelten als bedroht. Nach der Weltbiodiversitätskonferenz COP17 in Eriwan bezweifeln Forscher, ob die Beschlüsse das weltweite Artensterben merklich bremsen können. Einzelne Staaten blockieren wichtige Fortschritte. Zum Artikel

Boris Pistorius stellt sich gegen Rot-Grün-Rot. Der Bundesverteidigungsminister unterstützt die SPD-Basisinitiative „nicht um jeden Preis“ gegen ein rot-grün-rotes Bündnis in Berlin. Fast 1200 SPD-Mitglieder haben die Initiative unterzeichnet und zweifeln an der Regierungsfähigkeit der Berliner Linkspartei. Als Grund für die Kritik angeführt werden eine zu unklare Haltung zu Antisemitismus, die Nähe zu Clanstrukturen, die Brüskierung der Bundeswehr und unseriöse Versprechen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite