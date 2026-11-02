Merz würdigt politische Jugend-Proteste – und verurteilt Gewalt. Die junge Generation sei politisch und sorge sich um ihre Zukunft, sagt Bundeskanzler Merz. Er verurteilt aber die Gewalt am Abend in einigen Städten. Bundesinnenminister Dobrindt hatte nach vereinzelten Ausschreitungen von „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gesprochen. Zum Artikel

Künstliche Intelligenz: Deutschland versucht seinen Rückstand aufzuholen. Kein anderes EU-Land ist im Bereich Information und Kommunikation stärker vom Ausland abhängig. Beim Digitalgipfel in Berlin präsentiert die Bundesregierung 18 Maßnahmen, um Deutschland bis 2030 zum KI-Land zu machen. Zum Artikel

Nadeln in Halloween-Süßigkeiten gefunden. In fast allen Bundesländern finden Kinder und Eltern gefährliche Gegenstände wie Nadeln und Schrauben in Schokoriegeln und Kaubonbons. Ein Mädchen in Niedersachsen verletzt sich daran. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel

Stefanie Hubig will das Sexualstrafrecht verschärfen. Die Bundesjustizministerin schlägt vor, Gruppenvergewaltigungen schärfer zu ahnden und Verjährungsfristen zu verlängern. Zudem sollen Frauen besser geschützt werden, wenn Männer sie verbal sexuell belästigen. Zum Artikel

Falscher Atomalarm: Warn-Apps in der Ukraine und Russland gehackt. In Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Menschen in beiden Ländern gefälschte Warnungen vor angeblichen Atomangriffen auf ihre Smartphones bekommen. In Kiew wie in Moskau teilten die Behörden mit, die jeweiligen offiziellen Luftalarm-Apps seien mutmaßlich gehackt worden. Zum Newsblog

Ukrainische Drohnen in Moskau und Region: Wie die Russen den Krieg verdrängen

Russland und Saudi-Arabien blockieren den Artenschutz. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten gelten als bedroht. Nach der Weltbiodiversitätskonferenz COP17 in Eriwan bezweifeln Forscher, ob die Beschlüsse das weltweite Artensterben merklich bremsen können. Einzelne Staaten blockieren wichtige Fortschritte. Zum Artikel

Boris Pistorius stellt sich gegen Rot-Grün-Rot. Der Bundesverteidigungsminister unterstützt die SPD-Basisinitiative „nicht um jeden Preis“ gegen ein rot-grün-rotes Bündnis in Berlin. Fast 1200 SPD-Mitglieder haben die Initiative unterzeichnet und zweifeln an der Regierungsfähigkeit der Berliner Linkspartei. Als Grund für die Kritik angeführt werden eine zu unklare Haltung zu Antisemitismus, die Nähe zu Clanstrukturen, die Brüskierung der Bundeswehr und unseriöse Versprechen. Zum Artikel

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