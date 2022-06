Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Großbritannien: Johnson will das Nordirland-Protokoll aushebeln. Durch ein Gesetz sollen an der Grenze zwischen Nordirland und EU-Mitglied Irland nicht mehr alle Waren kontrolliert werden müssen. Zudem soll im Streitfall zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich nicht mehr wie vereinbart der Europäische Gerichtshof als Schiedsinstanz entscheiden, sondern britische Gerichte. Ob Premier Johnson für das Gesetz eine Mehrheit im Parlament findet, ist unklar. In Brüssel ist der Ärger über den Vorstoß groß. Bundeskanzler Scholz kündigt eine einheitliche Reaktion der EU an. Zum Artikel

Ex-Berater und Vertraute widersprechen Trumps Wahlbetrugsfantasien. Der ehemalige US-Präsident behauptet bis heute, er habe die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen. Der Parlamentsausschuss zum Sturm aufs Kapitol widmet sich mit allem Ernst der Frage: Wusste er es einfach nicht besser? Ehemalige Weggefährten bezeugen, der Auffassung des damaligen Präsidenten widersprochen zu haben. Der ehemalige Justizminister Barr sagt, er sei am Ende zu dem Schluss gekommen, dass Trump "sich von der Realität gelöst hat und diesen Kram wirklich glaubte". Zum Artikel

Zahl der Dollar-Millionäre steigt, ihr Vermögen auch. Einer Studie zufolge hatten im vergangenen Jahr weltweit 22,5 Millionen Menschen mindestens eine Million Dollar an frei verfügbaren Mitteln, sie teilten sich ein Vermögen von 86 Billionen Dollar. Die Zahl der Dollarmillionäre stieg demnach um 7,8 Prozent und ihr gesamtes Vermögen um acht Prozent. In Deutschland wurden 1,6 Millionen Dollar-Millionäre gezählt, 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Artikel

Deutschland kommt bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen schlecht voran. Viele Apotheken akzeptieren die digitalen Rezepte noch nicht. Video-Sprechstunden haben während der Pandemie zwar einen Höhenflug erlebt, werden jetzt von der Kassenärztlichen Vereinigung aber wieder begrenzt. Auch mit der elektronischen Patientenakte haben Arztpraxen noch Probleme. Zum Artikel

EXKLUSIV Weiterhin viel zu wenige Arbeitsschutz-Kontrollen. In manchen Bundesländern werden die Arbeitsbedingungen im Schnitt nur alle 100 Jahre geprüft. Auch die von Bundesarbeitsminister Heil eingeführte Mindestbesichtigungsquote könnte scheitern, weil den Bundesländern oft das Personal fehlt. Zum Artikel

Massenverurteilungen nach Massenprotesten: Hunderte Kubaner kommen in Haft. Im Juli 2021 gingen Tausende Menschen auf die Straße - es waren die größten Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Havanna seit Jahrzehnten. Nun müssen viele Protestierende teils für Jahrzehnte in Haft. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Letzte Brücke nach Sjewjerodonezk zerstört. Die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk ist nach der Zerstörung der dritten und letzten Brücke über den Fluss Siwerskyj Donezk nahezu vollständig von russischen Truppen eingekreist. Präsident Selenskij nennt die Schlacht um den ostukrainischen Donbass eine der brutalsten der europäischen Geschichte. Zum Liveblog

Stoltenberg besucht Schweden und Finnland. Bis zum Nato-Gipfel Ende Juni will der Generalsekretär die türkische Blockade der Aufnahme Schwedens und Finnlands im Kompromiss lösen. Die Bedenken der Türkei zur Nato-Norderweiterung müssten ernstgenommen werden. Zum Artikel

"Für uns geht es um Sein oder Nichtsein". Das ukrainische Fußballidol Schewtschenko spricht über sein Leben seit Ausbruch des Krieges, seine Arbeit für eine von Präsident Selenskij gegründete Organisation - und die Bedeutung des Fußballs für die Ukraine. Zum Artikel

Bester Dinge

Gib dem Affen Mukke. Forscher haben eine Art Netflix und Spotify für die Tiere entwickelt, das soll deren Gesundheit fördern. Nun wurde es an Weißkopfsakis getestet - mit überraschendem Ergebnis. Zum Artikel