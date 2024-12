Ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er galt als einer der schwächsten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten - und als einer der besten Ex-Präsidenten. Der Erdnussfarmer, Politiker und Friedensnobelpreisträger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Reaktionen zum Tod von Jimmy Carter: „Er setzte sich unermüdlich für eine bessere, gerechtere Welt ein“

Bundestag diskutiert über Anschlag von Magdeburg. Fast zwei Wochen nach dem Attentat beginnt dessen politische Aufarbeitung. Zur Sitzung des Innenausschusses werden Bundesinnenministerin Faeser und der Chef des Bundeskriminalamtes erwartet. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Frage, ob es womöglich Versäumnisse von Behörden und Polizei gab und welche Lehren sich daraus womöglich ziehen lassen. Zum Artikel

Nach Kabelschaden: Ermittler finden lange Schleifspur am Meeresgrund. Hat ein Frachtschiff im Auftrag Russlands die Stromleitung Estlink2 in der Ostsee beschädigt? Ermittler in Finnland halten seit mehreren Tagen ein Tankschiff fest - und präsentieren nun neue Spuren. Die EU warnt vor der sogenannten russischen Schattenflotte. Zum Artikel

Krankenkassen-Verband kündigt weitere Beitragserhöhungen an. Die Zusatzbeiträge steigen zum Jahresbeginn zum Teil deutlich. Doch schon heute sei klar, dass es 2026 weitere Erhöhungen geben müsse, sagt die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer. Allein für die Krankenhaus-Reform, die die Kassen mitfinanzieren sollen, werde dies notwendig sein. Zum Artikel

Machtkampf in Trumps Lager. In der Gefolgschaft des künftigen US-Präsidenten tobt ein heftiger Streit zwischen Tech-Milliardär Musk und ausländerfeindlichen Ultranationalisten. Manche der Kontrahenten sprechen bereits von „Krieg“. Zum Artikel (SZ Plus)

Auftakt der Vierschanzentournee: Pius Paschke unter den besten Vier. Oberstdorf erlebt einen Tournee-Auftakt ganz nach dem Geschmack der Österreicher: Stefan Kraft gewinnt vor seinen Landsleuten Jan Hörl und Daniel Tschofenig - für Paschke bleibt nur der Platz dahinter. Das zweite Springen findet am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen statt. Zum Artikel

