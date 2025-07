Trump verkündet Zoll-Deal zwischen USA und Japan. Japan werde Zölle in Höhe von 15 Prozent zahlen, erklärt der US-Präsident. In den USA versucht der Sprecher des Repräsentantenhauses unterdessen mit einem Schachzug, den öffentlichten Druck in der Causa Epstein zu verringern. Zum Liveblog über die US-Regierung

Black-Sabbath-Frontman Ozzy Osbourne gestorben. Der legendäre Heavy-Metal-Sänger und Reality-TV-Star ist tot. Erst vor wenigen Wochen hatte der gebürtige Brite, der an Parkinson erkrankt war, ein umjubeltes Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham gegeben. Er wurde 76 Jahre alt. Zum Nachruf (SZ Plus)

Ukraine setzt neues Abfangsystem gegen russische Drohnen ein. Russland intensiviert seit Jahresbeginn die Luftangriffe auf Kiew und andere Städte. Doch mit einem neuen Abwehrsystem konnten bereits Hunderte Drohnen abgefangen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

EU besorgt über Migranten aus Libyen. Immer mehr Zuwanderer kommen aus dem nordafrikanischen Land nach Europa, Griechenland hat bereits das Asylrecht ausgesetzt. In Brüssel argwöhnt man, Russlands Präsident Putin habe seine Hände im Spiel. Er unterstützt die Machthaber im Osten Libyens mit Waffen und Geld. Zum Artikel (SZ Plus)

Angespannte Stimmung vor Gipfeltreffen zwischen EU und China. Am Donnerstag empfängt Chinas Regierung die EU-Führung zum Gipfeltreffen in Peking. Doch die Stimmung ist frostig, die Liste der Streitpunkte lang. Chinas Außenminister Wang soll zum Beispiel gegenüber der EU-Außenbeauftragten Kallas erklärt haben, dass Peking kein Interesse an einer russischen Niederlage im Ukraine-Krieg habe. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsches Team vor dem Halbfinale gegen Spanien. Seit die EM in der Schweiz gestartet ist, muss der Bundestrainer improvisieren. Fürs Halbfinale gegen Weltmeister Spanien muss er seine Formation erneut ändern: Hendrich und Nüsken müssen wegen Platzverweis und zweiter gelber Karte zuschauen, Linder fällt wegen einer Verletzung aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball-EM: Ein später Elfmeter stürzt Italien ins Unglück. England zieht mit einem 2:1 nach Verlängerung in ein EM-Finale ein, das sich auch die Italienerinnen verdient hätten. Eine umstrittene Schiedsrichterinnenentscheidung kurz vor dem Shootout bringt die Entscheidung. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen