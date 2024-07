IT-Probleme: Zeichen stehen auf Entwarnung. Nach der massiven weltweiten Störung kehrt Eurowings in den Normalbetrieb zurück, auch in Kommunen in Nordrhein-Westfalen laufen die Server wieder. Bis alle Probleme behoben sind, kann es nach Darstellung des zuständigen Bundesamts aber noch etwas dauern. Das Amt will nun den Software-Anbieter in den Fokus nehmen. Zum Artikel

Deutscher in Belarus zum Tode verurteilt. Ein 29 Jahre alter Mann aus Berlin ist unter anderem wegen Terrorismus und "Söldnertum" verurteilt worden, wie eine Menschenrechtsorganisation berichtet. Offenbar steht das Urteil in Verbindung mit einer Einheit aus Freiwilligen, die aufseiten der Ukraine gegen Russland kämpft. Zum Artikel

Ukraine bereitet Kirchenverbot vor. Der zuständige Parlamentsausschuss billigt ein Gesetz, das der russisch-orthodoxen Kirche jede Tätigkeit untersagt. Es richtet sich auch gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche, der die Regierung vorwirft, moskautreu zu sein. Bei einem Raketenangriff auf einen Spielplatz in Mykolajiw sterben offenbar mindestens drei Menschen. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Spahns Maskendeals bringen Lauterbach in Not. Das Oberlandesgericht (OLG) Köln verurteilt das Gesundheitsministerium dazu, 120 Millionen Euro an eine Firma zu zahlen. Von der hatte Lauterbachs Vorgänger Spahn im Frühjahr 2020 Corona-Schutzmasken geordert, sie aber nicht abgenommen. Insgesamt stehen für den Staat bei rund 100 Klagen mindestens 2,3 Milliarden Euro auf dem Spiel. Zum Artikel (SZ Plus)

Indigene im peruanischen Urwald nehmen Kontakt zur Außenwelt auf. Sie leben völlig abgeschieden im Regenwald in Peru. Doch nun haben sich, wie seltene Bilder zeigen, Mitglieder vom Volk der Mashco Piro an die Bewohner eines Dorfes gewandt. Womöglich aus einer Notlage heraus - ihnen setzen offenbar Abholzungen zu. Zum Artikel

Hisbollah schießt verstärkt auf Israel. Die israelische Armee zählt am Freitag im Norden des Landes mehr als fünf Dutzend Geschosse. Die Terrororganisation spricht von einer Vergeltung für Bombardements am Vortag, Israel wiederum greift erneut Ziele in Südlibanon an. Bei einem Drohnenangriff auf Tel Aviv stirbt ein Mensch. Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen:

80 Jahre Stauffenberg-Attentat

Der Tag, an dem Hitler sterben sollte. Am 20. Juli 1944, vor genau 80 Jahren, sollte Adolf Hitler durch einen Anschlag getötet werden. Claus Schenk Graf von Stauffenberg deponierte eine Bombe im Führerhauptquartier, aber Hitler überlebte. Den aufständischen Offizieren gebührt jeder Respekt - auch wenn sie kaum heutigen Idealen entsprachen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die extreme Rechte instrumentalisiert den 20. Juli. Die AfD und ihre radikalen Vordenker versuchen, das Gedenken an den Widerstand gegen Hitler zu vereinnahmen. Mobilisiert werden soll Widerstand gegen eine vermeintliche "Diktatur" im heutigen Deutschland. Dagegen wehren sich unter anderem die Nachkommen der Widerständler selbst. Zum Artikel