Duell zwischen Haley und Trump in New Hampshire. Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner steht an diesem Dienstag die nächste Vorwahl an. Die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen versucht, Trumps parteiinterne Gegner hinter sich zu scharen. Sollte Haley in New Hampshire aber kein gutes Ergebnis erzielen, könnte ihr Wahlkampf schon vorbei sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar: DeSantis' Rückzug ist eine gute Nachricht, der eine schlechte folgt (SZ Plus)

Israel schlägt der Hamas offenbar Waffenstillstand vor. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Für wie lange die Feuerpause gelten soll, darüber gehen die Berichte allerdings auseinander: Das Nachrichtenportal Axios schreibt von einer zweimonatigen Feuerpause mit dem Ziel, dass Geiseln freikommen. Der Sender CNN berichtet von einem "umfassenderen Waffenstillstandsabkommen", das hochrangigen Hamas-Führern die Möglichkeit geben soll, den Gazastreifen zu verlassen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Erneut Angriff auf Huthi, EU beschließt Militäreinsatz. Zusammen mit Verbündeten attackieren die USA und Großbritannien Stellungen der islamistischen Miliz in Jemen, darunter auch ein unterirdisches Lager. Die EU-Außenminister erzielen eine Grundsatzeinigung, um die Handelsschifffahrt im Roten Meer gegen Angriffe zu sichern. Zum Artikel

Preis für das 49-Euro-Ticket bleibt vorerst gleich. Millionen Pendler und Reisende können für 2024 damit rechnen, dass das Deutschlandticket weiterhin 49 Euro pro Monat kostet. Laut Niedersachsens Verkehrsminister Lies reichen die Zuschüsse von Bund und Ländern für dieses Jahr. Zuvor war immer wieder über eine Preiserhöhung diskutiert worden. Ziel sei es, die Finanzierung auch über 2024 hinaus zu sichern, sagt der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Krischer. Zum Artikel

Aiwangers Äußerungen zu Demos belasten Koalition in Bayern. In Deutschland sind Hunderttausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen, der Vize-Ministerpräsident hat dies in die Nähe des Linksextremismus gerückt. Ex-CSU-Chef Waigel nennt das "unmöglich". Ohne seinen Stellvertreter direkt anzugreifen, sagt Ministerpräsident Söder, er habe "großen Respekt" für den Protest, an dem die "Mitte der Gesellschaft" teilgenommen habe. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Handballer können EM-Halbfinale wieder aus eigener Kraft erreichen. Nach dem schwachen Spiel gegen Österreich zeigt sich die Mannschaft gegen Ungarn deutlich besser. Beim 35:28 überzeugt vor allem der Angriff um den zum Spieler des Spiels gewählten Köster. Mit einem Sieg am Mittwoch gegen die bereits ausgeschiedenen Kroaten zieht Deutschland sicher in die nächste Runde der Europameisterschaft ein. Zum Artikel (SZ Plus)

