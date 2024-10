USA warnen Israel wegen humanitärer Lage in Gaza. Die Regierung in Washington stellt eine Art Ultimatum: Die Situation der Bewohner des Küstenstreifens müsse binnen 30 Tagen spürbar verbessert werden, andernfalls wäre aus juristischen Gründen womöglich die amerikanische Militärunterstützung für Israel gefährdet. Vorerst jedoch weitet die Regierung Biden ihre Waffenhilfe aus – und verurteilt die israelischen Angriffe auf Ziele in Beirut. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Studie: Erneuerbare drängen mit Macht auf den Energiemarkt. Von einer „zunehmenden Dynamik bei der Umstellung auf saubere Energien“ ist im „World Energy Outlook“ der Internationalen Energieagentur die Rede. Doch die Welt sei beim Klimaschutz „noch weit von der Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele entfernt“. Auch weil sich vor allem die großen Volkswirtschaften in Asien schwertun mit dem Umstieg. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz droht SPD-Widerständlern. Angesichts deutlicher Kritik innerhalb der Bundestagsfraktion am sogenannten Sicherheitspaket sagt der Kanzler intern, er könne notfalls „von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen“, um eine Mehrheit zu sichern. Einige Abgeordnete interpretieren diese Andeutung so, dass er auch die Vertrauensfrage stellen würde, um Verschärfungen des Asylrechts durchsetzen zu können. Zum Artikel

Zwangsevakuierungen in der Ostukraine angeordnet. Die Stadt Kupjansk und drei weitere Orte müssen geräumt werden. Gründe dafür seien der Vormarsch russischer Truppen und Schwierigkeiten bei der Versorgung der Bevölkerung im Winter, erklärt der Gouverneur der Region Charkiw. Präsident Selenskij will seinen „Siegesplan“ an diesem Mittwoch öffentlich im Parlament in Kiew vorstellen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Frankfurter Buchmesse eröffnet. Am Abend hat das wichtigste Treffen der deutschen Verlagsbranche offiziell begonnen - mit Vertretern der postfaschistischen Regierung des Gastlands Italien. Das geht ohne Eklat über die Bühne, dafür mit viel raunender Beschwörung der Demokratie. Zum Artikel (SZ Plus)

Berichte: Tuchel wird englischer Nationaltrainer. Der 51-Jährige soll sich mit dem Verband FA auf einen Vertrag geeinigt haben, berichten mehrere Medien. Damit wäre er der erste Deutsche als englischer Teamchef. Trainiert hat er bisher unter anderem den FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und den FC Bayern. Zum Artikel (SZ Plus)

Wahl in den USA

Rekordbeteiligung bei vorzeitiger Stimmabgabe in Georgia. In dem für die Präsidentschaftswahl wichtigen Bundesstaat im Südosten der USA sind die ersten Wahllokale offen, am ersten Tag kommen bereits 300 000 Wähler - so viele wie noch nie. Der republikanische Kandidat Trump nennt die Abtreibungsgesetze mancher Bundesstaaten „zu hart“: Er gehe davon aus, dass manche bald überarbeitet würden. Zum Liveblog

Harris gibt im US-Wahlkampf spät Gas. Die erste Euphorie hat nachgelassen und die schleppende Kampagne der Präsidentschaftskandidatin verunsichert die Demokraten. Landesweit führt Harris knapp, doch sie hat keinen der sieben entscheidenden Swing States sicher. In den entscheidenden Wahlkampfwochen geht sie nun in die Offensive und absolviert deutlich mehr Termine. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen