Shutdown in den USA abgewendet. Seit September kann sich der tief gespaltene US-Kongress nicht auf einen Bundeshaushalt einigen. Nun stimmen die beiden Kammern des Parlaments erneut für eine Übergangslösung - die dritte in Folge. Es handelt sich um eine Verlängerung der geltenden Vorgaben für Regierungsausgaben. Mit der Verlängerung wollen sich die Parlamentarier erneut mehr Zeit verschaffen, um eine Einigung zu finden. Zum Artikel

Transatlantische Beziehungen: Angst vor Trumps Rückkehr in Deutschland. Das mögliche Comeback des ehemaligen US-Präsidenten ist sowohl im Kanzleramt als auch im Auswärtigen Amt ein Thema. Deshalb versucht Berlin gerade, Kontakte zum Trump-Lager zu knüpfen. Besonders groß ist die Sorge, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine einstellen und einen Deal mit dem von ihm bewunderten russischen Präsidenten Putin suchen würde. Zum Artikel (SZ Plus)

Pentagon: USA wollen keinen Krieg mit Jemen. An einer Eskalation des Konflikts sind die USA laut Pentagon nicht interessiert. Solange die Huthi-Miliz aber Frachtschiffe im Roten Meer angreift, sollen weiter Stellungen der islamistischen Gruppierung angegriffen werden. Hilfsgüter und Medikamente treffen im Gazastreifen ein. Zum Liveblog

Klingbeil ruft SPD zum Kampf gegen rechts auf. Der SPD-Vorsitzende sieht im Kampf gegen die AfD mehrere Punkte als relevant an. Die Regierung müsse weniger streiten, mehr erklären und politische Entscheidungen treffen für die arbeitende Mitte im Land. Außerdem müssten Politiker mehr unterwegs sein und den direkten Kontakt zu den Menschen suchen. Schließlich müsse die AfD auch inhaltlich gestellt werden. In zahlreichen Städten in ganz Deutschland sind in den kommenden Tagen Demos für Vielfalt und Demokratie geplant. Zum Artikel

US-Philosophin Judith Butler fordert Deutschlandboykott. Mit dem Aufruf "Strike Germany" wollen gut 1000 Menschen Deutschland wegen seiner Israelpolitik boykottieren. Nun sind die Unterzeichner öffentlich. Die meisten Köpfe aus dem internationalen Kultur-, Literatur- und Wissenschaftsbetrieb, die man sonst häufig auf Listen wie dieser findet, haben dieses Mal nicht unterzeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Handball-Team ringt Island dank Torwart Wolff nieder. Deutschlands Handballer starten mit einem schwer erkämpften Sieg in die Hauptrunde der Heim-EM. Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason gewinnt gegen Island mit 26:24 (11:10) und wahrt die Chance auf das Halbfinale. Überragender Mann ist mal wieder: Torhüter Andreas Wolff. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Abschied vom "Kaiser": Was für die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer an diesem Freitag geplant ist

Krieg in der Ukraine

Exklusiv. Sondertribunal soll Russlands Staatsführung verfolgen. An diesem Freitag trifft sich eine Gruppe aus 40 westlichen Staaten und mehreren Institutionen informell in Luxemburg, um über ein Sondertribunal zu beraten, das den Tatvorwurf der Aggression gegen die Ukraine verfolgen soll. Ein mögliches Verfahren soll sich gegen Putin und seine Helfer richten. Der Süddeutschen Zeitung liegen die ersten Entwürfe eines zwischenstaatlichen Vertrags für dessen Einrichtung vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Alle Entwicklungen im Liveblog

Nato kündigt größte Übung seit Ende des Kalten Krieges an. Von Februar an findet an der Ostgrenze des Bündnisses das Militärmanöver Steadfast Defender 2024 statt, an dem ungefähr 90 000 Soldaten teilnehmen werden. Ähnlich große Manöver hatte die Allianz zuletzt Ende der Achtzigerjahre abgehalten, als die Sowjetunion und der Warschauer Pakt noch existierten. Die Übung, der Berichten zufolge das Szenario eines russischen Angriffs auf Nato-Mitglieder in Osteuropa zugrunde liegt, wird ungefähr vier Monate dauern. Zum Artikel