Trump gewinnt Vorwahl in Iowa. Wie erwartet setzt sich der frühere US-Präsident gegen seine beiden Mitbewerber Haley und DeSantis durch. Entschieden ist das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur damit zwar noch nicht, es deutet aber viel auf ein Duell zwischen Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Biden hin. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Grundrente hilft weniger Menschen als gedacht. Wer lange zu niedrigen Löhnen gearbeitet hat, bekommt seit 2021 einen Zuschlag auf seine Rente. Eine Bilanz des Forschungsinstituts DIW zeigt nun: Davon profitieren 1,1 Millionen Menschen, gerechnet hatte man allerdings mit 1,4 Millionen. DIW-Experte Haan fordert, das Konzept auszuweiten und zu vereinfachen. Zum Artikel

Zum Auftakt gehört das Weltwirtschaftsforum den Kritikern. Von dem Treffen von Politikern, Unternehmern, Experten und Wissenschaftlern in der Schweiz sind bei Weitem nicht alle begeistert. Klimaschützer protestieren dagegen genauso wie Menschen, die höhere Steuern für Reiche fordern. Ein Großteil der Demonstrierenden ist in zwei Tagen von Küblis nach Davos gewandert. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD trennt sich von Weidel-Referent Hartwig. Der bisherige Referent der Parteichefin hatte an einem Treffen teilgenommen, auf dem über "Remigration" gesprochen worden war. Dort sprach auch der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner. Sie steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, die eine Mitgliedschaft in der Partei ausschließt. Zum Artikel

Israels Verteidigungsminister: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet. Auch im Süden des Gazastreifens soll sich die Bodenoffensive dem Ende zuneigen, wie Galant sagt. Die Armee müsse aber den militärischen Druck aufrechterhalten, um die Freilassung der restlichen israelischen Geiseln zu erreichen. Nach den Angriffen der Huthi-Miliz meiden immer mehr Schiffe das Rote Meer. Zum Liveblog

Kommentar: Die Bundesregierung sollte den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung zur Staatsräson erheben (SZ Plus)

Iran attackiert Ziele im Irak und in Syrien. Mit Raketen beschießt die Revolutionsgarde Stellungen der Terrorgruppe IS in Syrien und kurdische Gebiete im Irak - dies sei eine Vergeltung für die jüngsten Anschläge in Iran. Die Attacke dürfte auch ein Signal an den Erzfeind Israel sein, da die Raketen erstmals ein Ziel in einer Entfernung von 1200 Kilometern getroffen haben. Das ist in etwa die Distanz nach Tel Aviv oder Jerusalem. Zum Artikel

In Gaza droht eine Hungersnot. Selbst Menschen, die noch Geld haben, können sich nichts dafür kaufen - es kommt nicht genug Hilfe an. Seit dem 1. Januar hat nur etwa ein Viertel der geplanten 21 Konvois mit Lebensmitteln und Medikamenten den Norden des Gazastreifens erreicht. Den anderen sei von Israel keine Genehmigung erteilt worden, sagt ein UN-Sprecher. Zum Artikel

