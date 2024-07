Ein Toter und Verletzte nach Drohnenangriff auf Tel Aviv. Nahe der US-Botschaft gibt es in den frühen Morgenstunden eine Explosion. Das israelische Militär bestätigt wenig später, dass es sich dabei um einen Luftangriff gehandelt hat. Wer für die Attacke verantwortlich ist, und warum kein Luftalarm ausgelöst wurde, ist noch unklar. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Macronistin gewinnt Wahl um den Parlamentsvorsitz. Yaël Braun-Pivet von der zentristischen Partei „Ensemble pour la République“ bleibt Präsidentin der Assemblée Nationale - geklappt hat das erst im dritten Wahlgang. Die 53-jährige Anwältin profitierte davon, dass die konservativen Républicains und der Bündnispartner Horizons ihre Bewerber zurückgezogen hatten. Deren Stimmen gingen geschlossen an sie. Zum Artikel

EXKLUSIV Wie Technik made in Germany zu russischen Firmen gelangt. Güter, die dem Krieg gegen die Ukraine dienen, dürften eigentlich nicht mehr an Putins Regime geliefert werden. Doch Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen, wie die EU-Sanktionen über eine Tochterfirma in der Türkei offenbar systematisch umgangen wurden. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz warnt bei CDU-Wahlkampfauftakt vor der AfD. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, gehe es darum, das Land in der Mitte zu halten, mahnt der CDU-Bundesvorsitzende. Seine Partei sei konservativ, liberal und sozial, aber nicht nationalistisch. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt er weiter aus. Zum Artikel

