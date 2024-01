Grüne und FDP erhöhen Druck auf Scholz bei Taurus -Lieferungen an die Ukraine. "Wir sollten Taurus -Marschflugkörper schnell liefern", sagt Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt der SZ. "Wir haben versprochen, dass wir alles bereitstellen, was wir können und was die Ukraine braucht." FDP-Fraktionschef Dürr spricht sich ebenfalls für die Lieferung aus, und auch in der SPD gibt es Befürworter: Mit den Taurus -Marschflugkörpern wären die russischen Truppen auch weit hinter der Front verwundbar, sagt Verteidigungspolitiker Schwarz. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Militärhilfe aus der EU entscheidet über die Rettung der Ukraine (SZ Plus)

Skandal um UNRWA offenbar noch größer als bislang angenommen. Einem US-Medienbericht zufolge sollen nicht nur zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober beteiligt gewesen sein. Zudem hätten nach Geheimdienstberichten mehr als 100 aller etwa 12 000 im Gazastreifen beschäftigten Mitarbeiter Verbindungen zur Hamas oder dem Islamischen Dschihad. Zum Liveblog

"Letzte Generation" will sich nicht mehr auf der Straße festkleben. Gut zwei Jahre nach Beginn der Blockaden durch die Klimaaktivisten soll Schluss sein: "Von nun an werden wir in anderer Form protestieren - unignorierbar wird es aber bleiben", teilt die Gruppe mit und kündigt an, von März an "zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land" aufzurufen. Zum Artikel

Studie: Viele Probleme für zu Hause lebende alte Menschen. Pflegebedürftige hätten in ihrer Wohnung und in der unmittelbaren Umgebung mit vielen Barrieren zu kämpfen. Häufig seien etwa Bad, Toilette und Treppenhaus nicht sicher nutzbar. Ungünstige Wohnbedingungen könnten sich "physisch, psychisch und sozial auf die Gesundheit älterer Menschen auswirken", erläutern die Autoren der Studie. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr als 100 Frauen unterzeichnen offenen Brief an Justizminister Buschmann. Deutschland blockiert derzeit im EU-Rat aufgrund rechtlicher Bedenken eine Richtlinie zur Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt. Prominente Frauen rufen die Bundesregierung nun auf, die Blockade aufzuheben, um den "Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt in der EU" nicht aufs Spiel zu setzen. Zum Artikel

Bundestag will Wahlkreise verändern. Wegen Veränderungen in der Bevölkerung plant die Ampelkoalition an diesem Donnerstag, in Sachsen-Anhalt den bisherigen Wahlkreis "Anhalt" aufzulösen und dafür in Bayern einen neuen mit dem Namen "Memmingen-Unterallgäu" aus bereits bestehenden Wahlkreisen herauszuschneiden. Die Union wittert politische Gründe für die neuen Zuschnitte. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Aserbaidschan-Affäre: Zwei frühere Unionsabgeordnete wegen Korruption angeklagt

Bundesliga: FC Bayern kritisiert Berichterstattung über Trainer Tuchel

Zoologie: Video dokumentiert wohl erstmals einen neugeborenen Weißen Hai