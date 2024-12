Aktivisten: Israel greift militärische Anlagen des Assad-Regimes an. Nach dem Sturz des Diktators bombardiert Israel in weniger als zwölf Stunden mehr als 100 Ziele in Syrien, teilt die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Al-Baschir, bislang Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib, wird mit der Bildung einer neuen syrischen Regierung beauftragt. Zum Liveblog über die Entwicklungen in Nahost

In einem alten, neuen Land. In Damaskus sterben die Menschen jetzt auch an Freudensalven – und die Leute holen sich aus den Palästen, was sie tragen können. Weiß ja niemand, wie das in Syrien enden wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Zaghafte Annäherung zwischen VW und IG Metall. Auch in der vierten Verhandlungsrunde konnten sich Gewerkschaft und VW nicht einigen. Man sei noch „ein gutes Stück“ von einer Lösung entfernt, heißt es vom VW-Management. Für nächste Woche sind neue Gesprächstermine angesetzt. Zuvor hatte die Gewerkschaft mit massiven Warnstreiks den Druck auf den VW-Vorstand erhöht, seine drastischen Sparpläne zu korrigieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Tatverdächtiger nach Mord an United-Healthcare-CEO gefasst. Am Mittwoch wurde Brian Thompson, Chef eines großen Versicherers, in New York erschossen. Die Polizei nimmt nun einen Verdächtigen in einem Fast-Food-Restaurant in Pennsylvania fest. Er soll eine Waffe bei sich gehabt haben. US-Medien berichten außerdem über weitere Hinweise auf ein mögliches Motiv. Zum Artikel (SZ Plus)

77 Nobelpreisträger sprechen sich gegen Kennedy als US-Gesundheitsminister aus. Dutzende Nobelpreisträger zweifeln in einem offenen Brief an, dass Robert F. Kennedy Jr. für den Regierungsposten geeignet ist. Sie werfen ihm vor, wissenschaftsfeindliche Positionen zu vertreten. Sollte er das Amt antreten, gefährde dies das Gesundheitswesen und schwäche die Führungsrolle der USA in der Forschung, heißt es in dem Schreiben. Zum Liveblog über die US-Regierung

Lindner nennt FDP-Ausstiegsplan „Praktikanten-Papierchen“. Der FDP-Chef sagt, alle Parteien hätten sich auf das Ampel-Aus vorbereitet. Er mutmaßt bei einer Veranstaltung in Frankfurt, der Fehler der FDP würde genutzt, um „eiskalt taktierend Machtpolitik zu betreiben“. Am Dienstag stellt die FDP in Berlin ihre Kampagne für die Neuwahl vor. Zum Liveblog zur Bundestagswahl

Weitere wichtige Themen