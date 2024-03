Was heute wichtig ist

US-Vorwahlkampf geht in entscheidende Phase. Dieser Dienstag ist ein besonderer Tag: In 15 US-Bundesstaaten können Wähler darüber abstimmen, wer für Republikaner und Demokraten als Präsidentschaftskandidat antreten soll. In der Vergangenheit war das Ergebnis bereits eine Vorentscheidung - und auch jetzt deutet alles auf ein Duell wie 2020 hin: Biden gegen Trump. Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)