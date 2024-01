Experten erwarten, dass 2024 ein Jahr mit vielen Streiks wird. Am Donnerstag wird an Flughäfen gestreikt, am Freitag im Nahverkehr. Zugleich hat in der Chemie- und Pharmabranche eine der größten Tarifrunden der Republik begonnen, die Gewerkschaft IG BCE fordert bis zu sieben Prozent mehr Lohn - das ist eine Orientierungsmarke für andere Branchen. Im Jahr 2024 stehen viele wichtige Lohnrunden an. Es dürfte zu heftigen Konflikten kommen, nicht nur um mehr Geld, sondern auch um kürzere Arbeitszeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Trotz Wirtschaftsschwäche: Deutsche führen besseres Leben als Amerikaner. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war im Jahr 2022 in den USA fast 60 Prozent höher als in Deutschland. Die Amerikaner sind zwar erheblich wohlhabender als die Deutschen, laut einer Studie gibt es hierzulande aber einen Vorsprung bei Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, Work-Life-Balance und Gleichstellung. Zum Artikel (SZ Plus)

Bilder einer Lehrerin in Haft empören Italien. Ilaria S. aus Mailand sitzt in Ungarn hinter Gittern, sie soll mit anderen eine Gruppe von Rechtsextremen angegriffen haben. Nun sind Aufnahmen publik geworden, auf denen sie ein breites Lederband um den Körper hat, das mit einer Kette verbunden ist. Die italienische Presse titelte daraufhin, die 39-Jährige sei "wie ein Tier" vorgeführt worden. Die rechte Regierung Meloni hat lange nichts getan, um S. zu helfen. Wegen der Fotos verspricht der Justizminister nun, sich für menschenwürdige Haftbedingungen einzusetzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsgericht soll vor Extremisten geschützt werden. Im Bundestag wächst die Bereitschaft, das höchste deutsche Gericht gegen Demokratiefeinde zu stärken: Regelungen zu seiner Besetzung sollen ins Grundgesetz geschrieben werden, damit sie vom Parlament nicht einfach geändert werden können. Möglich wäre das nur mit einer Zweidrittelmehrheit - die Union zeigt sich offen für derartige Überlegungen der Ampelkoalition. Zum Artikel (SZ Plus)

EU will russisches Geld zugunsten der Ukraine einziehen. Seit Russland Krieg führt, sind in der EU Vermögenswerte der russischen Zentralbank von knapp 200 Milliarden Euro eingefroren worden. Firmen, die dieses Geld verwalten, müssen die damit erzielten Gewinne künftig einbehalten. Im nächsten Schritt könnte es eine Sondersteuer darauf geben, deren Einnahmen an die Ukraine überwiesen werden. Zum Artikel

Düsseldorf bezwingt St. Pauli im DFB-Pokal. Erstmals nach 28 Jahren erreicht die Fortuna wieder das Halbfinale. Im Duell der Zweitligisten holen die Hamburger zweimal einen Rückstand auf und retten sich in letzter Sekunde ins Elfmeterschießen. In diesem wird Düsseldorfs Torwart Kastenmeier zum Helden. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg im Nahen Osten

Bericht: Große Teile des Gazastreifens liegen in Schutt und Asche. Eine Auswertung von Satellitenbildern ergibt laut dem Sender BBC, dass zwischen 50 und 61 Prozent aller Gebäude in dem Küstenstreifen beschädigt oder zerstört sind. Nach dem Tod dreier US-Soldaten in Jordanien kündigt eine proiranische Miliz aus dem Irak an, alle Angriffe auf amerikanische Truppen einzustellen. Israels Armee bestätigt die Flutung von Hamas-Tunneln im Gazastreifen. Zum Liveblog

Druck auf Präsident Biden wächst. Jeder weitere Tag der Kämpfe im Gazastreifen birgt die Gefahr eines großen Regionalkriegs mit der von Teheran geführten "Achse des Widerstands". Da könnten die USA nicht mehr wie bisher eher moderierend am Rand stehen, sondern müssten militärisch die Hauptlast schultern - was Bidens Wiederwahl gefährden könnte. Zur Analyse (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Einigung in der EU: Herkunftsländer von Honig müssen bald auf der Verpackung stehen

Ende des Ausnahmezustands: Myanmars Militärdiktatur erleichtert Parteien Zugang zu Wahlen