Russland arbeitet angeblich an neuen nuklearen Fähigkeiten im Weltall. Amerikanische Geheimdienste haben europäische Verbündete US-Medienberichten zufolge über nukleare Ambitionen Russlands informiert. Es gehe um Fähigkeiten, die sich gegen Satelliten im All richten und so eine Bedrohung für die amerikanische wie die internationale Sicherheit darstellen könnten. Sie seien noch in der Entwicklung und bislang nicht zum Einsatz gekommen. Eine akute Gefahr bestehe daher nicht. Zum Artikel

Bundesregierung korrigiert Wirtschaftsprognose nach unten. Statt um 1,6 soll die Wirtschaft im Jahr 2024 nur noch um 0,2 Prozent wachsen. So wird es laut Minister Habeck im Jahreswirtschaftsbericht prognostiziert, der kommende Woche das Kabinett passieren soll. Das sei "wirklich dramatisch schlecht". Auch Ökonomen mahnen, die Lage sei ernst. Zum Artikel (SZ Plus)

UNRWA-Chef hält Evakuierung von Rafah für unmöglich. Es gebe keinen sicheren Ort im Gazastreifen, an den man die Menschen bringen könnte. Bundesaußenministerin Baerbock ruft Israel zu einer Feuerpause in Rafah auf. Irland und Spanien fordern eine EU-Untersuchung zu Israels Vorgehen im Gazastreifen. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

FC Bayern verliert in der Champions League bei Lazio Rom 1:0Rom verteidigt, die Münchner machen Druck. Dann wird das Spiel durch eine rote Karte gegen den Bayern-Verteidiger Upamecano und ein Elfmetertor von Immobile entschieden. Der deutsche Rekordmeister bangt nun um den Einzug ins Viertelfinale. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Bayern in der Einzelkritik: Selbst Musiala findet keine Lücke, Müller versucht zu zocken und Upamecano verdirbt mit einer Aktion alles (SZ Plus)

Schüsse nach Super-Bowl-Parade in Kansas City. Am Rande der Meisterfeier des Footballteams fallen Schüsse; ein Mensch wird getötet, mindestens 29 werden mit teils lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, darunter elf Kinder. Die Polizei nimmt nach eigenen Angaben drei Menschen fest, ein Motiv sei noch nicht bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

