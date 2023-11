Was heute wichtig ist

Bund und Länder wollen Zahl der Flüchtlinge reduzieren. Das ganze Wochenende wurde hart verhandelt, nun treffen sich am Vormittag die 16 Bundesländer erst separat in der hessischen Landesvertretung, bevor am Nachmittag die Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt beginnt. Einigen will man sich vor allem bei Finanzthemen, künftigen Leistungen für Asylbewerber und Maßnahmen zur Begrenzung der Migration. Die FDP verbündet sich dazu mit der CDU. Zum Artikel (SZ Plus)