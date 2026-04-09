Zum Hauptinhalt springen

SZ am AbendNachrichten vom 9. April 2026

Lesezeit: 1 Min.

Gefangen in den Trümmern: eine Frau in einem getroffenen Gebäude in Beirut wartet am 8. April auf Rettung.
Gefangen in den Trümmern: eine Frau in einem getroffenen Gebäude in Beirut wartet am 8. April auf Rettung. Emilie Madi/REUTERS

Was heute wichtig war.

Von Christoph Heinlein

Was heute wichtig war

Israelische Angriffe auf Libanon gefährden Waffenruhe in Nahost. Iran droht damit, Gespräche in Pakistan zur Lösung des Konflikts platzen zu lassen, sollte Libanon weiter attackiert werden. Bundeskanzler Merz kritisiert, Israel könne den Friedensprozess „zum Scheitern bringen“. Zum Artikel

  • MEINUNG Was Israel in Libanon anrichtet, ist grausam und kalkuliert
  • Liveblog: Iran droht mit harter Reaktion wegen „klarem Verstoß“ gegen Waffenruhe in Libanon

Trump denkt offenbar über Truppenabzug aus Deutschland nach. Der US-Präsident wolle europäische Staaten für mangelnde Unterstützung im Krieg gegen Iran bestrafen, meldet das „Wall Street Journal“. Doch eine solche Aktion könnte auch den USA schaden. Zum Artikel

Mario Adorf ist tot. Der deutsche Schauspieler starb im Alter von 95 Jahren in Paris. Er hat kleine Banditen gespielt und große Bosse, Killer und Kommissare und galt als einer der bedeutendsten Bühnenkünstler des Landes, über Generationen hinweg. Zum Artikel

Merz: Keine schnelle Entlastung bei den Spritpreisen zu erwarten. Der Bundeskanzler hat sich in Berlin zur aktuellen Lage in Nahost geäußert und vor anspruchsvollen Verhandlungen gewarnt. Zu den gestiegenen Spritpreisen sagte Merz, die Koalition setze ihre Beratungen fort. Man solle nicht mit kurzfristigen Entscheidungen rechnen. Zum Liveblog zur Bundespolitik

OECD fordert von Deutschland Reformen. Die Organisation spricht sich für die Abschaffung des Ehegattensplittings und für Strukturreformen bei der Rente aus. Vorgeschlagen werden auch ein verpflichtendes Vorschuljahr und mehr Unterrichtsstunden. Zum Artikel

Artemis-2-Crew bereitet sich auf Landung vor. Nach dem Flug um den Mond sind die Astronauten nun auf dem Weg zurück zur Erde. Einen Geschwindigkeitsrekord werden sie dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl nicht knacken. Zum Liveblog zur Mondmission

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite